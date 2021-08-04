108課綱強調素養，但素養是什麼很多老師和學生還是霧煞煞。人本教育基金會號召關心教育的學者們成立「素養守護團」，希望能協助老師們檢視出題，進一步促進社會對話和討論，讓素養教育得以落實。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，在教育現場，「自稱（或被以為）素養」的考題或習題，卻給學生帶來了非必要的壓力，給親師帶來相當的困擾，讓社會大眾產生負面的觀感，「素養民怨」正在穩定累積中，預示著教育改革的隱憂。

馮喬蘭舉例，有一個英文題目以圖形連結的方式來命題，其中四個圖形裡面分別填上turkey（火雞）、pumpkin pie（南瓜派）、family dinner（家庭晚餐）及Indians（印地安人）等文字，要學生聯想這是什麼節日？答案是感恩節。

不過馮喬蘭說，感恩節和印地安人連結，是殖民時代的舊思維，缺乏對「原住民的掠奪和屠殺」的反省與批判，美國女星安潔莉娜裘莉曾說「我們不過感恩節，因為它是個『屠殺紀念日』！」

馮喬蘭表示，這題用一種「圖形連結」方式來包裝，做出「素養狀」，很容易造成不知道感恩節和印地地安人關連性的小孩有錯誤認知，這不是好的「素養題」。

高師大科學教育暨環境教育研究所副教授黃琴扉說，素養的核心精神是將知識和生活經驗相連結，但現在素養題給外界的印象是題目冗長及考超齡資訊，而且沒有脫離傳統考試思維，將增加學生學習的挫敗。

國立台北大學師資培育中心教授宋佩芬表示，108課綱強調素養，但中小學老師在考試時如何出素養題，是一種學習。老師出的是否真為素養題，需要第三者幫忙檢視，以促進社會的對話和討論，而「素養守護團」希望在這方面可以提供協助。

「素養守護團」有兩項主要工作，一、素養評量健檢，定期收集各校平常考及作業題目，分析其素養內涵；共同研究出題方式，以協助老師發展素養評量；二、 素養概念論述，針對大眾對素養的批評或誤解，乃至「課綱」或「政策」隱藏的問題，即時了解問題之所在，提出論述，促成社會對話。