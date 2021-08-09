台北市防疫記者會

北市確診者足跡。

指揮中心表示，今(9日)新增4例本土病例，個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例，而指揮官陳時中也宣布至23日前仍維持疫情警戒標準為第二級，不過，超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。針對疫情最新狀況，台北市長柯文哲今表示，這段期間北市疫情逐步控制，居隔人數掉到333，昨天醫療院所pcr為0陽性，疫情是在趨緩。

柯文哲說，看一下國際狀況跟統計數據，昨天全球新增63萬病例，表面上台灣控制疫情，但台灣外面目前還蠻嚴重，可能Delta病毒感染力很強，台灣這一波是英國病毒，還沒真正測過台灣防疫系統對Delta病毒得應變能力。

關於北市第二波紓困振興有相關規劃？柯文哲說，目前中央到底要發現金或發5倍券也還沒確定，地方政府振興要搭配中央，像是北市敬老卡每個月480點，但查數據，捷運量五、六月掉到平常的四分之一，考慮把這些錢給長者用，所以有一個振興預算類似做一個補償費，另外餐飲、夜市、旅遊業有在考量做產業精準補貼，那轉型還是很重要，不管電商物流等，會在做精進修正，敬老卡會有專案，特殊產業補貼做精準補貼會思考，還有如何利用這一波疫情做產業轉型。

柯文哲說，之前台灣打疫苗蠻麻煩，一兩個月前有錢人都跑去打疫苗，不知全台多少，但跑到美國打疫苗，北市疫調問起來，回台確診8例，為打疫苗，這陣子不用特別跑到美國，沒必要，單單北市就8例還不少。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉建議市長2022卸任後轉戰桃園，柯文哲說，上周他我應該去選高雄，這周選桃園，每周地方都不一樣，大家笑一笑、看一看就好，先把疫情撐過去就好。至於被問及未來由立委高虹安選北市?柯文哲說，「這一題更驚悚，現階段把事情做好，但是這樣每個候選人有想要選還是要做準備，不僅是能力要夠，地方要拜訪，這是政治上世俗的一面，我倒覺得這階段每人把自己的事情做好準備，選舉是過完農曆年的事情」。

關於確診者足跡，副市長黃珊珊表示，案15888於8/2到過全聯松興店，Ct值只有13，提醒民眾注意。另外，關於餐廳內用，黃珊珊說，目前為止一周內只有一例確診者到餐廳內用，但是要觀察接下來時間有無新增案例，對相關解封跟開放，採取穩健務實、機動調整，目前為止還沒有因內用增加確診數量，密切觀察、確實稽查，會看每天確診個案數量，至於餐廳出現確診案例，會先暫停營業3天，且之後11天只能外帶外送。