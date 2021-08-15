台北市長柯文哲上月拋出中小學推線上、線下混合班開學，如今疫情趨緩防疫降級，可望9月1日能採取實體開學。對此，北市教育局指出，將在校長會議統整開學指引意見，預計於本周公布，但像是吹直笛等脫口罩的課程將暫停。

北市日前針對校長、教師會長、家長會會長發放問卷調查，昨召開座談會探詢意見，據了解，親師生多傾向回歸正常教學，而學生們普遍反映想快回學校上課，可望9月1日能採取實體開學。

教育局指出，將於8月18日小學校長會議、8月20日中學校長會議中統整開學指引意見，統整完畢後，預計於本周公布，以利各級學校安排開學規劃。

教育局表示，以中央規範防疫原則為基礎，僅用餐時學生可以脫下口罩，並且要配合使用防疫隔板，另外，需要脫下口罩的課程也先避免，例如吹直笛等演奏等可改變成其他方式。

教育局強調，目前朝9月1日中小學如期開學規劃，開學典禮則由各校自訂，以不群聚為原則。