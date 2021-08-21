新竹縣21日無新增確診個案，為了迎接9月1日開學，新竹縣各級學校近日開始環境清潔、消毒，以讓學生可以在安全的校園中學習。因應防疫，校園場地也暫停開放及租借，也暫時禁止家長進入校園。

中央1922疫苗預約平台第6輪高端疫苗預約登記到20日中午12點，新竹縣可預約人數為12280人，共有11739人預約，預約率為95.6％，預計23日至27日施打，新竹縣開設66個接種點，除了衛生所、醫院、診所外，也新增新豐鄉松柏社區活動中心、新埔鎮文山社區活動中心。

因應開學，除了各級學校消毒校園環境外，教育處指出，除了固定對象、固定座位的社區大學和樂齡學習中心之外，校園場地暫停租借、開放。未來開學會，若1班有1名師、生確診，班級則停課，若全校有2人以上確診則全校停課。

學校工作人員須完成接種疫苗第1劑且滿14天，或提供快篩陰性證明，才能入校服務，第1劑疫苗接種未滿14天或未接種者，首次進入校園服務前，應提供3日內的快篩證明，其後每7天篩檢1次。