八里渡船頭人潮達原容留量30％ 不建議再前往 12:582021/08/15 中時 陳慰慈 、 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里渡船頭人潮達原容留量30％，新北市觀旅局不建議再前往。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情趨緩，兒童新樂園14日起放寬人流管制，維持入園預約制，每日預約人數為2400人，週日預約全部額滿。小朋友與家人愉快的使用遊樂器材。（王英豪攝） 目前仍在二級警戒期間，新北市人潮儀表板今持續預警、分流與管制，新北市觀旅局指出，截至12時39分，八里渡船頭已達第一階段管制，不建議再前往。 觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。 另因國內疫情趨緩，兒童新樂園14日起放寬人流管制，維持入園預約制，每日預約人數為2400人，週日預約全部額滿。 工作人員仔細消毒使用後遊樂器材。（王英豪攝） 小朋友與家人排隊等待使用遊樂器材。（王英豪攝） 小朋友與家人愉快的使用遊樂器材。（王英豪攝） 大陸本土病例＋30 連4天回落 24.9萬劑莫德納 預計今天下午抵台 #人潮 #管制 #達原 #容留 #建議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市放寛夾娃娃機營業規範 即起取消專人管理 15:232021/08/14 生活 全台最大水樂園今開園 親子戲水直呼要玩一整天 15:522021/08/14 寶島 衛星產值 低軌衛星引領市場 明年上看2,950億美元 04:102021/08/15 產業．科技 多管齊下 曾文水庫全年清淤量可望創新高 14:582021/08/14 生活 台塑集團減碳轉骨 射三箭 04:102021/08/15 財經要聞 撤軍留爛攤子 英相強調不背棄阿富汗 04:102021/08/15 話題觀察 學童用餐隔板 彰化盼中央補助 04:102021/08/15 地方新聞 北市推「旅遊人潮警示燈號系統」 11處熱點動態即時掌握 10:462021/08/14 生活 新北娃娃機有條件開放 申請通過17日起可營業 23:132021/08/14 生活 人事異動站 8月6日至8月12日 04:102021/08/15 產業．科技 柯文哲饒慶鈴搭熱氣球 挨批雙標防疫 04:102021/08/14 地方新聞 生活熱門新聞 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 24.9萬劑莫德納給誰打 陳時中：會保障這類人 - 生活 奧麥斯恐生成一路向西 侵台機率曝光 午後強降雨連轟6天 - 生活 男外帶「拚命挖免費冰淇淋」 她怒制裁後知真相傻了：愧疚16年 - 生活 5資優生棄台大 改念亞洲大學領360萬獎學金 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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