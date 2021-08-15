國內疫情趨緩，兒童新樂園14日起放寬人流管制，維持入園預約制，每日預約人數為2400人，週日預約全部額滿。小朋友與家人愉快的使用遊樂器材。（王英豪攝）

目前仍在二級警戒期間，新北市人潮儀表板今持續預警、分流與管制，新北市觀旅局指出，截至12時39分，八里渡船頭已達第一階段管制，不建議再前往。

觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。

另因國內疫情趨緩，兒童新樂園14日起放寬人流管制，維持入園預約制，每日預約人數為2400人，週日預約全部額滿。

工作人員仔細消毒使用後遊樂器材。（王英豪攝）

小朋友與家人排隊等待使用遊樂器材。（王英豪攝）