而台東天后宮預計9月5日代辦普度，因應防疫，不提供自由區擺放自備供品。(民眾提供／蔡旻妤台東傳真)

疫情趨緩，中心流行疫情指揮中心宣布2級警戒延長至9月6日，台東市殯葬園區中元普度民眾比往年少了6成以上，為避免群聚，今年不提供椅子；而台東天后宮預計9月5日代辦普度，因應防疫，不提供自由區擺放自備供品，但仍會落實人流管制及防疫措施。

豐盛供品擺滿桌，民眾在棚下虔誠祭拜，祈求好兄弟飽餐後能庇佑全家平安順遂。有別於往年人潮絡繹不絕情形，台東市殯葬園區今年中元普度民眾減少6成，以往人擠人的會場今年不復見，部分民眾依照往例特地早起前往占位張羅，卻發現今年人潮大減。

天氣艷陽高照，參與普度科儀的余姓民眾說，才把供品搬下車就揮汗如雨，今年有管制又逢疫情，一早空蕩蕩的，不像以前一樣人多又擁擠，她認為減少桌椅對於防疫也有幫助。在場民眾表示，人一多就會擔心防疫問題，而以往拿香時都得更加留意會不會撞上其他民眾，造成他人受傷，今年人數大幅減少，「比以前輕鬆」。

台東市殯葬園區說明，往年都會設置桌椅供參與民眾使用，為配合防疫，因此今年未設置椅子讓民眾乘坐休息，因憂心違反群聚規定，供桌數量也減少，呼籲民眾祭拜完能盡早離開園區，勿久留並避免與他人過度接觸。

22日是中元節，各宗廟依習俗會辦理普度科儀；台東天后宮表示預計9月5日普度，因配合防疫不提供自由區供民眾擺放自備供品，並鼓勵民眾以代辦普度方式取代，若需入場，則針對人數進行管制，並採實名制登記、全程配戴口罩等防疫措施。