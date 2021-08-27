六堆客庄人文影像特展，展出已逝導演李行拍攝《原鄉人》的珍貴手稿。（林和生攝）

今年適逢六堆300年，客委會客發中心27日起在六堆文化園區推出「行過」六堆客庄人文影像特展，用不同世代攝影家及外國人視角，呈現老照片、手稿文獻及老相機展品，其中還包含已逝導演李行拍攝《原鄉人》的珍貴手稿，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。

「台灣電影之父」李行導演日前因心肺衰竭病逝於台北，縱橫影壇逾70年的他，堪稱台灣健康寫實風格開創者，1958年推出導演處女作《王哥柳哥遊台灣》，帶動台語片喜劇風潮。

其中1980年出品的台灣電影《原鄉人》，是根據台灣客家作家鍾理和的短篇小說《原鄉人》及本人經歷改編，主演的包括秦漢、林鳳嬌，影片當年更獲得第18屆金馬獎最佳原創電影歌曲及童星等多項殊榮。

客委會客發中心主任何金樑表示，這次展示現場也展出李行導演《原鄉人》的電影劇照與劇本，他特別感謝李行8月9日同意授權，才能讓大家有機會一睹如此珍貴的手稿與六堆客庄特色。

何金樑也強調，在展覽中還可以看到攝影大師李秀雲、劉安明行遍六堆客庄，用影像留下完整的常民生活樣貌與客家典儀習俗；李秀雲記錄「敬外祖」、二月初二伯公生之後「掛紙」習俗；劉安明則留下「大路關石獅公信仰」等，都是六堆地區珍貴文化資產。

客委會副主委鍾孔炤有感而發地說，不管時空環境如何改變，唯一不變的是客家人對文化認同及感情，此次展示期望透過攝影家忠實鏡頭記錄，深刻喚起大家記憶，帶領更多人認識六堆客庄特色，凝聚在地文化認同。