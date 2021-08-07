澎湃新聞記者7日報導，中國大陸首家外資獨資券商來了！6日晚間，摩根大通宣布，中國證監會已對摩根大通證券（中國）有限公司控股股東──摩根大通國際金融有限公司受讓5家內資股東所持股權，成為摩根大通證券（中國）唯一股東的事項准予備案。也就是說，摩根大通證券（中國）將成為大陸首家外資全資控股的證券公司。

澎湃新聞報導，摩根大通證券（中國）成立於2019年，總部設立在中國上海。公司於2020年3月正式展業，為中國以及國際客戶提供的業務包括證券經紀、證券投資諮詢以及證券承銷與保薦。

作為首批新設外資控股券商之一，摩根大通證券（中國）股權結構中，摩根大通出資4.08億元（人民幣，下同），持股比例達到51％。上海外高橋集團股份有限公司持股20％，珠海市邁蘭德基金管理有限公司持股14.3％、北京朗信投資有限公司、新疆中衛股權投資有限合夥企業、上海賓闔投資管理中心（有限合夥）3家小股東均持股4.9％。

2020年10月，外高橋將20％的股權轉讓給摩根大通，摩根大通持股比例增加至71％。

摩根大通董事長兼執行長Jamie Dimon表示：「對摩根大通和我們的眾多客戶而言，中國是全球最大的機會之一。我們的公司規模和全球實力意味著我們具備獨特的優勢，能夠幫助中國公司實現全球增長並助力國際投資者進入中國日益成熟的資本市場。」

摩根大通亞太區主席及執行長郭利博（Filippo Gori）說：「能夠在中國設立並營運一家全資證券公司，是我們在這一關鍵市場達成的又一重要里程碑。我們相信，在中國金融市場不斷發展、客戶需求不斷多元化的背景下，此舉將進一步強化摩根大通在中國的業務平台與實力。」

摩根大通中國區首席執行長梁治文指出：「從1921年在中國開設第一家分行開始，摩根大通已經紮根中國100周年。」「非常高興看到摩根大通在中國開啟下一個百年之際，實現了在華業務的全面布局，這其中包括投資和企業銀行、環球企業支付、市場業務、證券服務、商業銀行以及資產管理等各個領域。」

事實上，作為全球最大的金融服務集團之一，摩根大通不斷謀求在大陸全資金融牌照。

2020年4月3日，摩根資產管理宣布與上海浦東發展銀行旗下控股公司上海國際信託有限公司初步達成一項商業共識，將擬收購取得合資企業上投摩根基金管理有限公司股權至100％。

2020年6月18日，摩根大通宣布獲得證監會批准，將其在摩根大通期貨有限公司中的持股比例由49％增至100％。摩根大通成為首家全資控股中國期貨公司的外資銀行。