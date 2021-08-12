大陸市場監管機構近期頻頻對當地產業進行嚴格管制，包括科技業、網路業、補教業甚至是遊戲業等都逃不過整頓，引發金融市場出現震盪，不過還是有專家認為，半導體、再生能源與消費股是相對安全的投資選項，與當局的政策理念相近，受到衝擊的機會也比較小。事實上從6月起，半導體股與再生能源股飆漲超過30%。

路透社報導，儘管拋售潮已讓阿里巴巴、騰訊等企業巨頭的市值蒸發數十億美元，但跟改革站在同一陣線的公司股價都出現飆漲，例如，從6月起，再生能源股與半導體股都上漲超過30%，相較於大盤下跌5%、港股重挫15%的狀況，顯得較為穩健。

瑞士信貸首席策略分析師Suresh Tantia表示，「買盤出現各類型的投資者，其中外資的共同基金需要遵守客戶的要求，因此他們仍在大陸市場中進行交易，現在他們希望依據政策進行投資。」

至於投資者的主要策略，摩根大通私人銀行亞洲投資策略部主管Alex Wolf指出，半導體、再生能源與消費股是較安全的避風港，「我們觀察這些產業受到政府的支持，未來也可能繼續獲得當局幫助，另外，需要關注製造業的升級，他們已經在5年計畫提到要增加製造業的比重。」

此外，摩根士丹利旗下首席亞洲經濟學家Chetan Ahya在最新發布的報告中表示，「我們的分析師相信，MSCI中國指數的權重會越來越平衡，網路產業的比重會降低，而工業和IT產業的比例則會增加。」

報導指出，包括花旗與法國巴黎銀行在內的投資銀行，都與Alex Wolf有類似策略，紛紛遠離受到關注的科技或網路企業，選擇監管風險較小的相關產業。