美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，預估第三季營收將季減少5%，主要還是來自天津飛騰的影響，維持目標價780元、評等加碼。

美系外資表示，有消息指出，世芯-KY已經在7月獲得來自美國的ECCN代碼(出口控制)，所以在第三季有機會恢復部分對飛騰出貨16奈米產品，但世芯-KY澄清，對飛騰出貨CPU將需要美國商務部的額外批准，這需要30~60天，故對於飛騰對世芯-KY第三季營收貢獻打折，預計世芯-KY第三季營收將季減少5%，現階段維持世芯-KY目標價780元、評等加碼。

美系外資表示，市場關注世芯-KY毛利率趨勢，預計世芯-KY第二季毛利率將落在35%，略低於第一季。世芯-KY預計在8月20日舉辦線上法說會，屆時重點應該會圍繞在飛騰CPU的BIS審批進度、是否繼續和飛騰合作7奈米項目，此外，代工合作夥伴台積電是否可以支持16奈米/7奈米晶圓產能等，均將受到法人關注。

市場傳出世芯-KY將自今年9月起，重新供貨大客戶飛騰，主要是根據世芯-KY提供給法人圈的最新資料顯示，律師團研究過所有專利客戶等資料，認定世芯-KY供應給飛騰的產品，和軍事用途無關，遂認定9月重新提出的出貨申請，將有很高機率過關，屆時將可以恢復出貨。