35歲女藝人王晴從模特兒出道，後來在八點檔《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》打開知名度，因姣好外貌被封「本土劇林志玲」。礙於國內疫情緣故，王晴前陣子的演藝工作幾乎停擺，直到最近才終於踏進電視台錄影，她穿著一身氣質又不失女人味的洋裝，被網友稱讚：「太漂亮了！」

王晴22日下午在社群平台分享一組錄影幕後的照片，雀躍的表示：「三級後首錄跟王彩樺姐出來騙財騙色了，錄影太好玩了，珍惜工作的時光。」畫面中，王晴梳著俐落的ALL BACK高馬尾，露出小巧的鵝蛋臉，畫著俏麗的妝容，氣色看起來相當不錯；身穿鵝黃底藍紫碎花短洋裝，平口設計露出白皙胸前肌膚及性感鎖骨，腳踩薰衣草紫尖頭高跟涼鞋襯托修長美腿，當她半蹲微微彎腰時，隱約倒出豐滿上圍，優雅又性感的一面令網友眼睛大亮，紛紛留言誇讚：「好好看」、「晴晴跟彩樺姐都好漂亮」、「水噹噹」、「說好的騙色呢？」

不僅如此，許多演藝圈朋友也浮出水面留言，像是賴慧如看到王晴的身材，忍不住大呼：「好瘦好羨慕」王晴丟下女神包袱自爆體重：「我也47、48公斤啊，不算瘦」唐玲也盛讚：「女神搭配好美的花洋裝」王晴謙虛地回：「我跟姐比起來差多了，妳那個身材」。

事實上，王晴為了維持身材也付出不少努力，防疫期間私毫不鬆懈，規律的運動加上不吃零食才能「人人皆胖我獨瘦」，同時歸功於父母給的好基因，因為腰較高，比例看起來比實際身高163cm還更修長。