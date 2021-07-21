小鐘與鮪魚、林逸欣挑戰騎單車上武嶺。（三立提供）

三立都會台周二晚10點播出的《愛玩客》在5月初曾前往武嶺拍攝「西進武嶺特別企劃」，因主持人小鐘為了讓自己50歲留下紀念，挑戰騎單車上武嶺，除搭檔鮪魚外，並且邀請林逸欣共同挑戰，最終花5個小時抵達終點，在與武嶺合影留念過後，小鐘說「武嶺真的有難度」，表示不想再挑戰一次。

號稱飛輪強者的小鐘，曾經在《愛玩客》中登上日本富士山、台灣最高峰玉山，對自己的體力很有信心，在挑戰「西進武嶺」之前，更是揚言要「騎完全程53公里」，嗆聲只需要花「4個小時」就能完成。

不過才剛從清境出發沒多久，未抵達第一站休息站—翠峰，就因為連續的上坡開始有點吃不消，騎不到半小時就吃了一堆能量補給品。由於林逸欣選擇緩慢前進、配速登山，因此和小鐘、鮪魚的距離拉開約有10幾分鐘，在休息時間小鐘對於林逸欣的體力非常憂心的說：「我覺得逸欣不行！」

而從一開始覺得自已體力沒問題的小鐘，隨著高度攀升及大幅度的陡坡，體力開始難以負荷，大約每騎1公里就得停下來休息，這讓工作人員都看不下去，虧他「會不會休息太多次」，小鐘、鮪魚則苦笑說：「我們也不想休息，但是不休息會騎不下去。」在距離終點剩下最後1公里的時候，小鐘表示真的騎到快流眼淚。

這一次武嶺的單車挑戰，引起單車界的關注，小鐘等3人卻因為太多路段的休息，反而找到武嶺隱藏版地標，更有網友表示：「連我這個老司機都不知道武嶺竟然有3000公尺的地標！」《愛玩客》「單車挑戰武嶺特輯」分兩集將在7／27、8／3晚10點於三立都會台播出。