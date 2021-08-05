行政院今院會，氣象局報告表示，颱風盧碧已經轉為輕度颱風，今傍晚解除海上颱風警報，但對離島地區還是會有威脅；在六、日兩天可能有持續性的強降雨，甚至有可能到一天降到1千毫米左右。

行政院發言羅秉成轉述行政院長蘇貞昌會中表示，颱風能夠減弱，謝謝老天爺，不過這樣態勢看起來，後勢的雨量也非常的大，可能豪雨成災；請相關部會要特別注意山區的土石流崩塌及等複合型的災害。

中央氣象局局長鄭明典會後表示，盧碧目前還是輕度颱風，稍早已經登陸中國大陸廣東汕頭，登陸後強度已經明顯減弱，按照目前的趨勢不變，氣象局將於今天傍晚解除海上颱風警報。

他說，盧碧的特點是本身非常小，但是外圍有強風及很充足的水氣，氣象局稱之為「熱帶季風的低壓環繞」，現在已經減弱為熱帶性低氣壓，但是還是它的其破壞力在。中南部山區會出現間歇式的陣雨，提醒大家多加注意。

他說，目前海浪及長浪沒有超過警戒值，但是7日後會面臨到天文大潮，將對排水造成影響。

蘇貞昌在會中指示，各部會要加強準備，因為有可能西南氣流，造成中南部山區帶來強降雨，本周六、日如果是一個持續性、強降雨，雨勢是非常驚人，再加上之前烟花颱風及近日西南氣流帶來連日豪雨，中南部山區的土壤的含水量飽合，致災風險大為增加，請各有關部會、內政部、經濟部、交通部、農委會，要特別注意山區的土石流崩塌及等複合型的災害。

蘇貞昌說，也請相關民生物資的準備，農委會、經濟部等相關系統要掌握好；衛生系統包括煮水時的用水、濃度的用水設施等，都不能掉以輕心，也請交通部就鐵公路的邊坡等安全度都要做好準備。

他表示，台灣就是會面對像天氣這類不確定的因素，不能掉以輕心，要從嚴掌握，特別請相關部會提前聯絡地方政府，要求相關單位都一體對大雨可能造成的災害，要從嚴準備，務必減少災害。