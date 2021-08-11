國民黨立委許淑華近日親赴南投縣名間鄉視察。（圖／取自許淑華臉書）

西南部遭盧碧颱風所引發的西南氣流重創，造成中南部地區多處積淹水與基礎建設毀損。國民黨南投區立委許淑華邀請各單位會勘台3線，並主持協調會，計畫從排水系統著手改善近期豪雨積水問題。許親自視察的照片一出，獲得超過7000個讚，網友紛紛抱怨當地慘況並對許大表讚賞。

許淑華10日在臉書發文表示，名間鄉新街村投28線近期因豪雨帶來大量雨水灌入兩側側溝，加上樹枝雜物堵塞，導致水溢流於台3線及大中路路面，嚴重危害行車安全。為此，她特別主持協調會，邀請名間鄉公所及鄉民代表會、新街村辦公處、交通部公路總局、農田水利署彰化管理處、台糖公司中彰區處等有關單位會勘上述路段排水系統。

國民黨立委許淑華近日親赴南投縣名間鄉主持協調會。（圖／取自許淑華臉書）

許淑華指出，會中各單位達成初步共識，由公路總局移除投28線兩側邊溝與台3線邊溝銜接處混凝土，並拆除鋼筋格柵，增加往南投方向之排水量。同時，打通台3線東側溝底混凝土，增設排水格柵，維持斷面淨空，降低水流滿溢至路面機率。

此文獲得超過7000個讚、150則留言與260次分享。網友對許淑華親自視察的行動迴響熱烈，紛紛表示：「內外兼具」、「行動派的立委就是讚」、「坐而言不如起而行」、「這次中南部道路崩塌真的很嚴重，許委員親自來視察是好榜樣」、「好快的動作，雨才停立刻勘查災害、著手復建工程，真正體現了苦民所苦」、「其他做得亂七八糟的立委不要也罷」、「很多領納稅人錢的立委到底在幹嘛？」