基隆一名李姓男子去年2月受友人邀請加入詐騙集團擔任「收簿手」，但他不滿未收到相對報酬，同年5月與3名友人計謀「黑吃黑」，趁集團人員外出送錢時，搶走約112萬贓款，李男遭集團識破是內鬼，報警處理。基隆地院近日審結，將李男等4人依強盜罪，各判處有期徒刑5至6年不等。

判決指出，李男進入詐騙集團後，陸續收購友人存簿，但不滿未取得相對報酬，加上辛姓友人金融帳戶遭凍結為警示帳戶，萌生強盜犯意，2人計謀「黑吃黑」，並同步告知另徐、許姓友人，4人於去年5月1日一同使用通訊軟體討論如何搶錢。

3天後，李男得知詐騙集團將有大量現金出現在中山區「太白莊」一帶，趕緊聯繫同夥表示，「要在今天下手」。許姓男子立即駕車購買辣椒水、麻布手套等犯案工具，再前往各地接應辛男、徐男。3人於晚上8點多抵達目標地等候通知。但詐騙集團擔心遭警方鎖定，臨時改到基金一路某社區，李男趁隙通知同夥更改地點埋伏。

詐騙集團抵達基金一路某社區住所後，立即命陳男與王男外出將贓款交給上游，李男見狀，趕緊以手機傳送「下」、「下」、「下」等多則訊息給同夥，暗示已有人攜帶鉅款下樓，辛男、徐男接獲消息後，躲藏在樓梯間，一看見攜帶黑色背包2名男子後，立即上前噴灑辣椒水、搶走背包，再搭乘接應的車輛逃離。

陳男、王男驚覺現金遭搶，立即上樓通報集團幹部，詐騙集團派所有人員尋找強盜者蹤跡，但李男出去後再也沒有返回，幹部懷疑李是「內鬼」，立即向警方報案。

李男離開社區住所後，搭乘計程車離開與同夥會合，4人依「出力程度」評分贓款後，各自離去。警方接獲通報，調閱社區周邊監視器，鎖定犯嫌，通知辛男、許男到案說明，2人自知難逃法網，主動至警局說明，警方也循線逮捕徐男、李男。基隆地院近日審結，依共同犯強盜罪，判李男有期徒刑6年，其餘3名同夥分別被判5年6月、5年10月及6年徒刑，不法所得均沒入。