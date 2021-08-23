網路買書也會碰到詐騙集團，金門傳出多起愛書人受騙案件，其中楊姓女子一口氣遭詐5筆19萬元，警方提醒民眾小心查證，以免書卷氣沒上身，倒惹來惱人的晦氣。

警方說明，烈嶼鄉楊姓女子7月在誠品網路購物買書，日前突接獲自稱誠品客服人員來電，表示因客服人員操作不慎，誤將她的會員升級為高級會員，需以操作ATM轉帳之方式匯款，才能解除錯誤的設定。由於對方以準確的會員姓名、電話、地址等個人資料核對，讓楊女信以為真，很快放下戒心。

楊女至土地銀行ATM轉帳，前後匯款5筆共約新台幣19萬元，後來對方又要求再匯款12萬元，所幸銀行行員機警，見她在ATM前神情緊張，趨前關心發現疑似遭詐騙，便主動載她到烈嶼分駐所報案，確認碰到詐騙集團，還好及時中止匯款，才避免進一步的損失。

警方指出，近期誠品網路書店傳出會員個資遭駭，詐騙集團使用的手法均是以假冒誠品書店名義，向會員佯稱購買物品或會員設定錯誤等話術，誆騙需使用ATM轉帳等方式，才能解除錯誤設定，再加上隨口說出準確的個人資料，一下就博取當事人的信任，至今地區已有多人受騙。

金城分局長胡淑淨提醒，目前詐騙型態多樣化，民眾如有接獲疑似可疑電話，應先冷靜撥打信用卡、金融卡上提供之銀行電話或撥打〈165反詐騙專線〉查證，避免掉入詐騙集團的圈套，將可能的損害降至最低。