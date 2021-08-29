老爺酒店接獲消費者反應，有不法人士假冒老爺酒店集團名義，利用消費者購買商品票券為由，以系統出錯重複購買票券要退款、信用卡刷卡資料錯誤要重刷，以及現正舉辦會員儲值活動加碼贈送回饋金等各種話術對消費者進行詐騙。為此，老爺酒店第一時間立即透過官方網站公告，同時發送簡訊主動通知消費者對詐騙電話提高警覺、避免上當。

為打擊詐騙、保護消費者利益，老爺酒店集團發布聲明強調，集團高度重視且向來謹慎處理及保護顧客的資料，老爺酒店並強烈譴責以非法手段取得消費者個資之違法者及行為。對於受到影響之消費者，老爺酒店集團誠摯致歉，並懇切提醒消費者絕勿相信詐騙手法，切不可聽從詐騙電話之指示提供個人的信用卡或帳戶資料以免蒙受損失。

老爺酒店集團表示，已密切與票券平台合作廠商啟動調查，以了解消費者的聯絡資料遭受非法者取得的原因及途徑。同時，老爺酒店集團第一時間已要求平台廠商追查具體事實及發生的原因，初步已確認顧客的付款資訊收到嚴密保護、安全無虞，請消費者無須擔心。對於消費者權益之保障，老爺酒店集團責無旁貸，事件有待釐清之後將向顧客及消費者說明。

老爺酒店集團並呼籲顧客及全民防堵詐騙，凡遇可疑電話要求提供個人銀行資料、帳號、信用卡號及背面銀行客服電話等，或指示操作銀行ATM及APP進行轉帳、更改付款方式等，皆為詐騙的手段，切勿受騙。

老爺酒店集團提醒，凡遇不明電話及疑似詐騙，消費者如有任何疑慮請直接與老爺酒店集團各地飯店或所屬公司客服專線洽詢，並可進一步以市話或手機撥打165反詐騙專線查證及通報，或上警政署165全民防騙網查詢。