本土疫情雖趨緩，不過北市觀光飯店業的「寒冬」未到盡頭。六福集團旗下台北六福萬怡酒店10月起全面暫停接受訂房，傳出將轉做防疫旅館。六福證實，受到大環境影響，為了爭取更多營收，目前正評估大量體的樓層運用，無論是企業的臨時辦公室、防疫旅館或展演空間等，都在評估的範圍內。

六福受疫情影響，上半年稅後淨損3.6億元，每股淨損1.92 元。

事實上，這波疫情已讓許多雙北觀光飯店，轉做客源穩定的防疫旅館，去年有寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店，現已轉回一般飯店收受一般民眾住房。凱撒飯店連鎖旗下台北凱撒大飯店與位在新板特區的趣淘漫旅，目前都是一般防疫旅館。

六福集團旗下兩家最重要飯店，六福客棧啟動都更前，就轉做為防疫旅館，因價錢實惠及交通方便，意外開出訂房紅盤，想訂還不一定訂得到。至於台北六福萬怡酒店是從今日起關掉10月之後訂房，傳出將轉做防疫旅館，震撼業界。

六福萬怡位於南港車站正上方，有465間景觀客房，過往都是給來南港展覽館參展的國內外客戶住，住房率相當穩定，但這波疫情襲來，多數展覽都喊卡，讓六福萬怡酒店難以施展，即便日前祭出2022元住房專案拚國旅，能拉抬的效應都很有限。

飯店業者舉台北凱撒為例，「15天專案」每房每天含三餐3700元起，主攻入境台灣的旅客或短期商務人士，這個價錢「比過去單賣房間都好」，且因為防疫旅館含三餐，也讓飯店的餐飲部門有事做，不會因為疫情只能賣便當，能夠維繫員工生計。

飯店業者坦言，面對疫情不確定性，不斷殺房價求客源，卻效益不大，倒不如暫時轉做防疫旅館，一來防疫旅館「一個住房就15天，很容易就塞滿」，二來是隨著國外相繼解封，出國洽公需求持續增加，但只要國內疫苗普及率不夠，回國就會有入住防疫旅館的需求，企業預算多半不會差到哪裡，房價還能拉高不少。