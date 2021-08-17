你曾想過一支手機就能有穩定收入嗎?不受時間地點限制，隨時隨地都能邊工作邊享受生活，這就是時下最熱門的網紅產業！超過44%上班族想透過成為網紅，創造第二份收入，更有大公司品牌運用網紅行銷創造驚人成效。

成為網紅的首要條件，就是要擁有鮮明特色與定位，創造優質的內容，自然可以戰勝平台演算法，成功獲得粉絲青睞，因此台灣新媒體發展協會與醒吾科技大學、達摩媒體共同主辦2021 TY Star網紅培訓營，課程涵蓋個人特色定位、故事行銷、流量變現技巧等，3天內即可開始經營自媒體，無論是想成為YouTuber、Instagramer、人氣直播主，都能即刻上手，創造高收入！

TY Star網紅培訓營主辦方合影，左起為達摩媒體股份有限公司執行長林合政、台灣新媒體發展協會理事長陳義文、太陽星網路科技股份有限公司副總經理李雯菁。(圖/台灣新媒體發展協會提供)

本次課程邀請多位頂尖講師，業界邀請到達摩媒體行銷業務經理許以彤，曾擔任台灣萊雅資深產品經理，將傳授如何用故事行銷達到曝光、創造品牌力；達摩媒體行銷業務經理姜浩如，服務過多間大型品牌，執行超過200件網紅合作專案，將透過成功案例分析網紅行銷最佳途徑。

網紅講師邀請中天新聞型男主播簡至豪，同時是YouTuber、電台主持人、Podcaster，將帶給大家創造時下熱門議題秘法；浪花創辦人陳艾琳，擁有57萬追蹤數，將分享如何找到自己的定位與風格，成為一名具影響力的KOL；Lovebabytwins服飾創辦人陳欣欣，16歲時進入模特兒圈的她有獨到的時尚品味，將講授如何運用一支手機就能創造更多流量與收入；17LIVE超人氣直播主糖糖，將集結自身經歷，運用3招讓你勇敢直面鏡頭、展現自我，新手也能立即上手！

學員與講師熱情互動。(圖/台灣新媒體發展協會提供)

本次營隊活動將在8月17日(二)至8月19日(四)舉行，課堂中可獲得專業網紅行銷公司指導、知名網紅經驗分享、貼進市場實務教學、實際案例演練，一次擁有成為網紅的堅實基礎，未來仍持續會有許多優質課程，詳情請加入網紅學院官方帳號，以獲得最新資訊。