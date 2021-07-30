國民黨中常委沈智慧今天針對逼宮黨主席一事發表聲明強調，她不是為了鬥垮誰，更不是在逼宮，而是希望國民黨活下去，主張沒有爭議的黨主席選舉，賦予國民黨團結改革的根基；眼見民眾黨來勢洶洶，欲取代國民黨成為最大在野黨，她憂心，若國民黨連當下該做的事情（在野黨）都做不好，國民黨恐會消失。

沈智慧說，她不忍國民黨在她前面就這樣倒下去，她要為國民黨奮戰到底，大家看到蔡英文總統連任後的種種倒行逆施，民進黨政府的支持度大降，人神共憤。

沈智慧列舉，包含萊豬、政府3＋11開疫情破口、政府疫苗購買黃牛、國產疫苗之亂等，人民在恐慌與混亂中，正是需要強而有力的在野黨，給予人民安全感，為人民發聲、為人民爭取權利、安全與公義。

沈智慧質疑，但身為最大在野黨的國民黨，民調卻「不升反降」，難道不該檢討、警惕嗎？為什麼國民黨在滿地都是槍的情況下，還撿不到槍，無法獲得人民認同？

她提醒，每一位國民黨員都要面對一個事實，「國民黨不是永遠的執政黨、也不該是永遠的在野黨，但如果國民黨連當下該做的事情（在野黨）都做不好，國民黨會消失」。

她指出，民眾黨的目標是「成為最大在野黨（取代國民黨）」，大家不要覺得可笑，過去大家也覺得民進黨不可能，但它已經成功了。現在國民黨再不面對事實、認真改革，民眾黨的目標也會實現。

沈智慧強調，她的目的不是為了鬥垮誰，她甚至佩服黨主席江啟臣的努力，在國民黨危急時刻，願意站出來常是改革，因此她並沒有特定支持哪位黨主席候選人，而是堅持「公平、公正、公開、乾淨、沒有爭議的黨主席選舉」，唯有尊重應行的選舉程序，不留爭議，國民黨才有團結改革的根基。

她認為，本該依照黨章來做的黨主席選局，被有心人士援引「人團法」解釋，還將國民黨黨內選舉的家務事，報給敵對政黨來裁示，根本是瘋狂，更點名考紀會與組發會不要成為抹黑江啟臣的「化妝師」，不知道的外人還以為你們主子是綠色的，事事請教敵對政黨機關？