國民黨主席之爭前主席朱立倫宣布參選，他展開下鄉請益行程，4日第一站就到家鄉及曾任縣長的桃園，拜訪國民黨立委魯明哲與在地里長尋求支持。對於現任主席江啟臣曾說過2022年要已至少拿下14席直轄市、縣市長為目標，他則回應任何事情要更務實、具體，也必須要有領導整合能力。

朱立倫表示，對於明年的選戰首要要能聽見地方不同的意見，將各方力量彙整起來團結大家，而團結必需要重拾領導力，這是地方最重要的心聲，大家都想贏，也一定要贏，重拾領導力就是希望共同努力。他也說，在黨主席選舉過程中，讓所有黨員來做判斷，做一個選擇就是國民黨需不需要改變。

他說，國民黨不會自滿也不會自我感覺良好，在一年內政黨支持與認同度一定要超越民進黨，才不會成為黨內同志的負擔而是珍貴的資產。針對同為競爭者的前彰化縣長他已透過簡訊向黨員拉票，黨員資料外流，朱立倫對此回應曾經參選過黨主席的人有這些資料並不奇怪，這沒什麼好回應的。

而國民黨副祕書長顏寬恆4日透過臉書宣布辭去黨職，朱立倫認為，顏辭去黨的義務職回歸家鄉努力，這一點值得肯定，前一段時間雙方有通過電給他加油與鼓勵，對他說國民黨需要他。

朱立倫表示，畢竟是黨內選舉，接下來的下鄉行程在疫情期間也不希望造成群聚，透過簡訊、LINE或者是媒體，希望將心聲好好傳達給黨員，過去的很長一段時間在地方上走動，接下來也會繼續往南，希望繼續和黨員同志多溝通、多見面。