國民黨主席江啟臣昨晚率黨內幹部與接近美國政策界的學者專家進行視訊座談。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣昨晚率黨內幹部與接近美國政策界的學者專家進行視訊座談，在對美關係部分，江強調，國民黨支持強化國防及合理的對美軍購，稱國民黨是反美政黨絕對是惡意的汙衊，另國民黨去年提出「憲法九二」，期盼藉求同存異的精神，恢復兩岸互信，推動和平穩定發展。

國民黨主席將於9月25日改選，宣布回鍋再戰黨魁的前新北市長朱立倫主打「改變才有希望」主軸，近日與江啟臣在領導力、恢復駐美辦事處等議題話語交鋒，選戰日趨激烈。

國民黨表示，鑒於新冠疫情未歇、跨國旅行不便，但對美溝通必須持續，因此短期內將透過在美「就地薦才」的方式，適時邀請或推薦中生代且瞭解國民黨對外政策與國際關係的學者，就近向美國各界闡述立場與主張，爭取美方的理解與支持。

江啟臣昨晚率青壯輩的政治學者美國西密西根大學政治學系教授王元綱、美國薩姆休士頓州立大學政治學系副教授翁履中及黨務主管等，一同與美國政策界學者專家，進行任內第8次的對外視訊活動，聚焦於當前台美互動、我國國防事務、香港近況以及江啟臣就任主席以來國民黨的改革和所面臨的挑戰等。

美方人士包含前美國在台協會代理理事主席卜道維（David Brown）、約翰霍普金斯大學高等國際研究院中國研究學位學程主任毛學峰（Andrew Mertha）等人。

對美關係部分，江啟臣表示，國民黨始終支持更緊密雙邊關係，他相信中華民國與美國的夥伴關係的深化，符合美國的自身利益，也有利於印太地區的和平與繁榮。

他強調，國民黨支持強化國防及合理的對美軍購，也希冀能監督、促進我國的軍購與國防改革政策，如此才能捍衛中華民國主權與人民的生活方式，「稱國民黨是反美政黨絕對是惡意的汙衊」。

至於兩岸關係，江啟臣指出，國民黨乃是中華民國憲法與主權最堅定的捍衛者，反對背離台灣主流民意的台獨與「一國兩制」；國民黨去年提出的「憲法九二」，則是還原九二共識中我方的原則與主張，期盼透過求同存異的精神，恢復兩岸互信，推動對人民有利的和平穩定發展。

江啟臣認為，政治制度與生活方式之爭是兩岸關係的終極課題，在未來中國大陸的政治改革道路上，基於三民主義的台灣民主發展能扮演一定的角色。

他說，始終鼓勵蔡英文總統依照中華民國憲法的規定，努力找尋一個與九二共識相合的政治原則與基礎，如此才能開展兩岸有意義的對話，可惜始終都是蔡政府的空言與假動作。

他指出，國民黨秉持中華民國主權與台灣人民優先的原則，採取「親美和陸」的立場，只要華盛頓與北京之間並非全然敵對，在增進與美國關係的同時，也可以改善兩岸關係，兩者概念並不衝突，而拜登政府鼓勵兩岸對話也就是這個道理。

談到當前台海對峙情勢有可能逐步惡化成為影響到美國的軍事衝突，江啟臣進一步表示，國民黨始終反對中共當局在台灣周邊海、空域進行軍事演訓，以及壓縮中華民國的國際空間，這些都不利於兩岸的穩定與互信。

江啟臣說，他身為政府遷台後最年輕的國民黨領導人，有信心繼續領導國民黨推動改造，在對美及兩岸事務獲取重要進展，並將無私地帶領國民黨在2022年及2024年選戰中迎向勝利。