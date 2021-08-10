中國外交官網站今天（8月10日）消息，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

澎湃新聞引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建分析稱，立陶宛在退出中國中東歐「17＋1」合作後，在雙邊關係上有不少動作，尤其是在台灣問題上不斷挑釁，已經直接影響到兩國外交關係的政治基礎。

召回中國駐外大使在中國對外關係史上並不多見，上一次還要追溯到1995年，當時因美國政府允許李登輝「訪美」，中方召回了時任駐美大使李道豫。

崔洪建解釋，在對外關係中召回大使，客觀上會對兩國間的正常交往造成影響，立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，才使得中國做出如此選擇。不過到目前為止，召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。

今年5月，立陶宛外長宣佈退出中國-中東歐「17＋1」合作機制。中國外交部發言人趙立堅5月24日回應，中國--中東歐國家合作機制符合各方共同利益，機制成立9年來，成果豐碩，不會因個別事件受到影響。相信在機制成員國共同努力下，中國--中東歐國家合作必將為有關國家人民帶來更多福祉。

澎湃報導稱，在這之後的一段時間裡，立陶宛國內少數政客開始在台灣問題上不斷挑戰中國核心利益。7月20日，立陶宛和台灣當局宣布「互設代表處」。8月7日，立陶宛外交部副部長曼塔斯·阿多梅納斯（Mantas Adomnas）在接受採訪時表示，「立陶宛將在國際義務範圍內，運用一切方法幫助台灣，希望他國能看到立陶宛的例子，支持台灣不用害怕。」

中國外交部發言人趙立堅7月20日曾正告立陶宛方面，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂「代表處」。中方敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾。

中國駐立陶宛大使申知非8月7日也在立主流媒體《共和國報》發表題為〈台灣屬於中國是國際共識〉的署名文章。申知非指出，令人遺憾的是近一段時間以來，立陶宛政府屢次在台灣問題上公然違反「一個中國」原則和國際關係準則，通過互設「代表機構」給予「台獨」勢力實質性支持，嚴重侵犯了中國主權，干擾了中國統一進程。

申知非表示，立陶宛政府尋求拓展亞洲市場的願望可以理解，但中國堅決反對任何國家以經貿、文化交流之名進行政治操弄，與台灣發展任何官方關係。

2021年1至4月，中國大陸與立陶宛雙邊貿易額為80457萬美元，相比2020年同期增長了13920.7萬美元，同比增長21％。與此同時，立陶宛同期與台灣的雙邊貿易額為4590.5萬美元。「是否以立陶宛國家和人民的利益為代價，違背一個中國原則，刻意破壞中立之間正常的國家關係，需要立陶宛政府和人民做出明智的選擇」，申知非在撰文中強調。

對於此事是否會影響整體中歐關係，崔洪建分析，立陶宛是歐盟國家，歐盟方面又一貫強調所謂外交一致性，不過歐盟方面在此事上可能會出現分化。一方面部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，與此同時其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，因此短期內歐盟不會就此事形成一個統一立場。

崔洪建表示，「如果立陶宛繼續挑戰中國核心利益，歐盟會面臨一種比較尷尬的境地，一方面會暴露出歐盟內部處理對華關係時的差異性，同時歐盟又會想盡力體現出它們的一致性，二者如何平衡會是擺在歐盟面前的難題。」