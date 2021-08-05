朱立倫稍早在臉書貼出他與連勝文、前立委許毓仁、超馬好手林義傑比鄰而坐，中午一起看奧運籃球賽的照片。（摘自朱立倫臉書）

(17:10新增連勝文聲明全文)國民黨主席將於9月25日改選，目前是現任主席江啟臣與回鍋再戰的前主席朱立倫對決局勢，原本有意參選黨魁的智庫副董事長連勝文，考量父親連戰罹癌仍在休養的因素，決定退出選戰，預計5點透過臉書發聲明對外說明動向。

連勝文辦公室發言人錢震宇表示，連勝文將透過聲明闡述對支持者的想法，對黨的未來期許，以及對國民黨改革的想法，希望有意爭取主席者能採納，也會交代最終做出決定的原因。

值得注意的是，朱立倫稍早在臉書貼出他與連勝文、前立委許毓仁、超馬好手林義傑比鄰而坐，中午一起看奧運籃球賽的照片，討論體育政策，搭配連勝文將宣布退出選戰，連挺朱的態勢似乎已成，引發朱連結盟的聯想。

國民黨主席選舉預計在8月12、13日開放參選人領表，16、17日登記，9月25日正式投票，選舉結果9月29日報中常會通過。目前已宣布參選國民黨主席者，包括江啟臣、朱立倫、孫文學校總校長張亞中及前彰化縣長卓伯源。

連勝文聲明全文：

首先，我要感謝過去七、八個月內，所有支持我及協助我的黨內先進及戰友們！這段日子中我跑遍全台灣，參與了至少上百場黨員座談及地方拜會活動，我也要感謝所有黨內的前輩及好友們，願意耐心傾聽我闡述對於國民黨未來發展的想法！

從今年五月開始，台灣因為民進黨的失策，開始一連串災難！民進黨3+11的荒謬錯誤，導致台灣本土疫情大爆發，至今仍無法完全平息，也因此影響到我原本的規劃！

由於民進黨的亂政，台灣陷入極度欠缺疫苗的慘狀，如今又發生疫苗空窗期，這種很多人打了第一劑卻不知何時能打到第二劑的困境！而面對Delta病毒的威脅，台灣不知道何時才能達到疫苗接種率八成的群體免疫！在這種情況下，台灣社區仍然有隱形傳播鏈，及不明感染源的確診者，尤其是在與我關係最密切、政治上對我最重要的雙北地區，仍然有不知道多少無症狀者潛伏於社區！而新冠病毒對長輩及身體患有重大疾病者的威脅極大，因此我若持續競選活動，維持過去那種到處跑，有票就去拜的衝刺模式，所謂不怕一萬、只怕萬一，若是我在過程中不幸染疫，再進一步傳染給家中的長輩，這將是我一生都無法承受的災難，我一輩子也無法原諒我自己！

我的父親一直都是位個性堅毅、樂觀而且沉著的人！從小在我心目中，他的身影就有如同巨人一般，而他於今年五月因身體不適住院時，當我看到他躺在病床上的那一刻，我才真正意識到，父親的年紀真的大了！尤其是當他手上打著點滴，發著近40度的高燒時，看到我卻依然用虛弱的口氣，關心我基層拜訪的情況，剎那間我的內心真是百感交集！所以各位支持我的好朋友，請原諒我！於私方面，我有我無法持續黨主席競選活動的苦衷！

而我在過去曾提出「專職黨主席」的想法，在地方拜訪過程中，許多前輩提醒我，專職黨主席牽涉到黨章的修正，黨內現況很難通過，所以我也說過，考量政治現實，只要能夠在黨內中央選舉提名制度中，建立利益衝突迴避機制，我也可以接受！很高興我的想法能夠獲得一些志同道合朋友的認同！

我並不會像某些媒體所言，不選就不去堅持我的理念，因為「自私」這兩個字，是國民黨現今所有困境的起源，未來的我，還是會持續推動我心中「無私」的理念！

民進黨的惡行惡狀，令許多民眾憤怒不已，讓民進黨的支持度大幅滑落，但國民黨作為最大的在野黨，支持度卻也一同滑落！不管是黨外的民調，或是近期黨內委託中立機構所做的最新民調，都顯示出國民黨的支持度，只有維持在20%左右，有時甚至更低！但國民黨籍縣市首長的平均支持度卻超過三成，有些首長甚至更高，表現遠遠超過民進黨的縣市首長！而民進黨縣市首長與民進黨的支持度，大約都在26%左右，但國民黨籍縣市首長與國民黨本身的民調卻存有巨大落差，原因為何？而若這種趨勢一旦成形，未來國民黨籍縣市首長只會更與黨中央保持距離，以免黨中央變成拖油瓶，這會變成一種惡性循環，在明年選舉當中，黨中央不但無法幫助本黨各地的候選人，甚至連募集資源都有困難！大家自尋生路的結果，這個黨只會變得更糟，不會更好！

擔任國民黨主席，注定是個苦差事，尤其在逆境當中，更是毀多於譽！擔任主席的人若沒有這種覺悟，還想把這個職位當做踏腳石，那做任何事，都只會先想到自己的得失，最終就是進退失據、左右為難！作為黨的領導人，在基本原則上絕對不能搖擺，在逆境當中必須挺住，在狂風暴雨襲來時，也絕不能選擇隨波逐流，因為這樣的作法，並不會增加國民黨的支持度！

從民調上看來，本黨在許多關鍵議題上採取模糊化甚至跟進對手的做法，並未增加我們的支持度，黨的支持度反而維持在低點，也讓我們的支持者更加失望！

因此我要強調，兩岸和平、降低雙方敵意，確保台海局勢穩定，這是國民黨的資產，不是負債！黨內若有人認為2020年的慘敗全因兩岸問題導致，那是以偏概全，也忽略了國民黨內包含人事、制度等一樣甚至更嚴重的問題！如果有人認為國民黨今天的困境，只有「被抹紅」，那經過一年來的嘗試，似乎並沒有解決問題！而各種以科學為基礎的民調也顯示，國民黨在特定族群中的低支持度，兩岸問題也並非唯一因素！

作為黨的領導人，我們不能被敵人所牽制，因為當敵人具有「瞬間變臉」的特異功能時，就會產生在大陸鄭州發生嚴重水災時，蔡英文公開跳出來溫暖問候，國民黨卻是低調冷漠以對，這種令人錯亂的畫面！

沒有2022，就沒有2024！我自認在過去的公職選舉當中，對民意代表的輔選相當有經驗，也有許多成功的案例，但對於縣市首長的輔選，雖然我自己曾是候選人，但在雙北以外的區域，許多有關地方自治的事項，黨內的確有人比我更加熟悉。也因此，於公方面，為了讓國民黨在2022年關鍵一役中勝選，我可以去支持與我理念比較相近、做事方法也比較正確的黨內同志，以小我的忍讓，去成就大我的成功！

再次感謝所有支持我、鼓勵我以及陪我一路奮戰的兄弟姊妹及長輩們！作為國民黨的志工，我仍舊會持續的關心、幫助這個黨，我也相信國民黨必將再度執政，重返榮耀，帶領台灣突破困境！We came through and we shall return!