蔡英文政府執政邁入第5年，但近期疫苗接種和紓困方案引起民怨，資深媒體人陳揮文表示，疫苗第二類政府官員數字不斷膨脹，從6月到8月人數從9萬人直線暴增到27萬人，要其他數百萬還沒打第一劑疫苗的人怎麼辦？他強調，除了疫苗之外，紓困方案也搞成這樣，他個人認為，總統蔡英文和衛福部長陳時中應該要下台。

陳揮文11日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他希望綠媒不要再用天才IT大臣這個說法稱呼唐鳳，因為很噁心，陳揮文表示，他不想批評唐鳳，但大家對於民進黨執政的亂象應該要有明確認知，他舉例，陳時中把本土確診數、死亡人數都做過校正回歸，此外，還有1500人本來不是第一到三類的疫苗接種對象，卻可以被錯誤歸類到這個範圍，打到第2劑莫德納疫苗。

陳揮文也曬出數據強調，第二類人員是「中央及地方政府防疫人員」，從6月5日分類人數有9萬人，但到了8月2日卻直線暴增到27萬，多出這18萬人，是從哪冒出來的？這種話大家會相信嗎？他個人認為，這當然是弊案。

陳揮文強調，他認為，這群人之中顯然有人是有特權而去打疫苗的，而這些靠著民進黨打到疫苗的人，卻都沒事，這種不公平的事難道不用調查嗎？他認為，民進黨如果不願意好好做，打疫苗不公平搞特權、紓困也搞成這樣，應該要下台，蔡英文總統和陳時中都應該要下台，因為民進黨根本不關心老百姓。