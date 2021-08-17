美軍撤軍阿富汗，阿富汗政權落入塔利班手中，美國總統拜登稱，阿富汗軍不肯戰，不該美軍送命，並強調他是美國總統，會自己承擔責任。聽完拜登這番話，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗直言，怎麼跟衛福部長陳時中講3+11時講得一模一樣。

拜登16日在白宮記者會上向全美發表談話，針對塔利班短短2周內就讓阿富汗變天，攻進首都喀布爾，拜登強調，美國的任務從來不應該是阿富汗的國家建設。拜登說，「我是美國總統，我為我的決定負責。我堅定支持我的決定。」

拜登表示，美國打擊阿富汗境內基地組織的恐怖威脅和狙殺賓拉登是成功的，但他也不否認，20年來有成功也犯了很多錯誤。但拜登強調，「他已是第4位主持阿富汗戰爭的美國總統，不會把這個責任推給第5位總統。」

聽完拜登的談話，楊植斗今（17日）在臉書發文表示，對阿富汗情勢逆轉保持多日沈默的拜登，終於在白宮透過電視鏡頭發表談話說，「我是美國總統，責任由我承擔」。這番話，怎麼跟陳時中講3+11時講得一模一樣？許多網友也在其PO文底下表示，「嗯！對所有的屁都算我的，放過就當沒這回事」、「然後繼續裝沒事」、「死道友不是死貧道」。

新冠本土疫情在5月爆發，外界認為可能是因為機師檢疫期限放寬成「3+11」（3天居家檢疫加11天自主健康管理）以致出現防疫破口，決策過程又沒有會議記錄引發質疑，對此，陳時中5月底表示，「指揮中心政策都是由我負責」，但後來陳時中又稱3+11非破口、是群聚，遭外界批「原來所謂的負責，就是不用負責」。