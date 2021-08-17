2022九合一縣市長選舉，藍綠白各陣營也陸續展開布局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日在節目中表示，他曾聽過一個流傳消息指現任台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲，2022可能選高雄。不過，前民進黨立委郭正亮卻表示，柯文哲若選高雄市有一個意義，就是要保民眾黨的高雄市議員，且會大肆攪局，但不可能打敗現任市長陳其邁。

郭正亮17日上宅神朱學恒臉書「阿宅萬事通事務所」直播，談及柯文哲可能選2022的可能性，郭正亮說，柯文哲很可能是為了爭取新聞和網路聲量，所以2022選其他五都，因為他卸任台北市長後，就等於沒有網路聲量，頂多靠知名度幫黃珊珊站台，但效果有限，所以若是從能見度考量的話，他當然會希望能另闢疆土。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

朱學恒好奇問郭，如果要能見度，為何不去桃園選？在高雄也不完全能有版面，如果要分票源，殺到血流成河，桃園不是更好？郭正亮說，吳子嘉可能是拋個風向球出來，主要是近期柯文哲在批評陳其邁，所以他把2件事給連動起來。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

朱學恒續指，如果柯去選桃園，是比較有可能動搖到當地基本盤的，因為藍綠都認為自己會贏不會輸，柯若順勢去桃園選，是可以起到攪局的效果的。

郭正亮坦言，下一屆桃園市長，目前藍綠雙方都找不到候選人，可能要10月之後才會逐漸明朗。他表示，藍營呼聲較高的2人，分別是立委魯明哲和議長邱奕勝，魯明哲如果要選市長，勢必要經過邱奕勝點頭，因為魯明哲是後輩，雖然邱奕勝基層實力很強，但文宣能力尚待加強，年輕人可能比較不容易注意到他，尤其近年來已陸續有雙北的年輕族群開始移居到桃園，如果要選必須要有龐大的空軍。郭正亮認為，像是高虹安就很適合。