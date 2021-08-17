國民黨高市議員鄭安秝今在市議會總質詢時，突然走向市長陳其邁頒發「高雄之光」手板，上頭寫到狂賀高雄選手參加東奧為國爭光，著名高雄市民敬賀。對此，民進黨鳳山區市議員擬參選人蘇致榮反酸，紅榜不送選手送市長，到底是想拍馬屁還是幫國民黨作秀，讓人傻傻看不清楚，質疑「是誰在錦上添花」？

鄭安秝感謝選手為國爭光及高雄爭光，她質詢提到，市長曾說選手獎金加碼，指的是這一次？還是下一次？陳其邁答詢時表示，「適用這屆奧運比賽」，要點都有詳細規定標準與適用比賽項目，國際大型賽事都有加碼，像奧運、亞運、世大運等等。

身為前快壘國手的民進黨鳳山區市議員擬參選人蘇致榮，長期關注體育發展，看到自從奧運結束後，國民黨忽然高度關注奧運選手獎金議題，為此他質問「是誰在錦上添花」，認為國民黨利用奧運選手的佳績不斷向中央及地方進行情緒勒索，不問預算來源，要求獎金加碼再加碼。

蘇致榮指出，運動發展基金自治條例於107年中通過，運動發展局同年9月1日成立後即政黨輪替。但運動發展基金卻在陳其邁市長上任後開始籌備，將於明年111年正式實施。但鄭安秝為何在韓市府任內怎麼從來沒提出質詢？現在奧運獲得佳績後才在蹭國手，到底是誰在錦上添花？

蘇致榮認為，得獎的選手確實需要鼓勵，但選手更需要訓練期間的協助與培育，以及日後退役後的就業問題。至於「高雄之光」紅榜，國民黨真要有心，麻煩送到各個奧運國手的手中，而不是送到陳其邁市長的手上。這樣吃選手的豆腐非現任市府的風格！