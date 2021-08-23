高雄巿議會傳出有藍營議員質詢稿外洩，議員正在質詢，巿長陳其邁手上就拿到質詢稿，引發藍營抨擊議會電腦被巿府人員「駭入」，巿府竊取、公然使用贓物答詢，陳其邁23日回應，他在議會都是親自回答問題，跟議員做巿政建設討論，不會當成是考試。

陳其邁說，他在議會都是親自回答問題，議員不管是尖銳或是批評，他從不口出惡言、虛心受教，所以都把議會當成是深度討論的機會，他也把握機會，聽議員對於地方建設、巿政建設的討論，所以也不會把它當成是考試。

祕書長楊明州表示，如果這樣的作法，把它定義成是偷考題，或是作弊，他認為是比較嚴重一點，因為數十年來，巿政府的議會連絡員跟議會以及議員，在質詢期間的互動模式，大概就是這個樣子。

他知道，大部分的議員基於問政的需求，也希望巿長在答詢時能夠很充分的回應他的需求，所以大部分議員也都會在事先就提供他要質詢的事項。如果各別議員表達對這次的感覺，會再來檢討府會連絡系統，跟議會、跟議員處理之間的模式，也會再重新檢視。

楊明州說，但他覺得基於對巿政問政的需求，或是對於巿民的需求，能讓巿長跟議員充分的溝通，都是好事。