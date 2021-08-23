高雄巿長陳其邁8月24日就職將屆周年，國民黨KK政線議員23日在議會聯合質詢時認為，陳其邁的表現是2好3壞，「防疫表現好、大餅畫得好」，「治安壞、空汙壞、基礎建設壞」，並送上燒餅，希望「畫餅變燒餅」。

KK政線議員表示，2好指的是「防疫表現好、大餅畫得好」，但很多巿民被邁巿府畫出的大餅像「亞洲新灣區轉型、5G AIOT、台積電來高雄」等誘惑，但以後能不能吃到還不知道，3壞則是「治安壞、空汙壞、基礎建設壞」。

KK政線議員還送上燒餅，希望陳其邁不要畫大餅，而是巿民能真正吃進口的燒餅。陳其邁回應，自己年紀虛長現場幾位議員幾歲，高雄未來是年輕人的高雄，但他做事情必須有長遠規畫，這是他這輩人的心情，希望築夢踏實。

「這不是燒餅的問題」陳其邁說，從7月31日到8月23日，他去桃源區去了6次，大家都知道，那裏是藍營的鐵票區，但巿民需要他的時候，橋斷了、沒有水、沒有電，他比誰都著急，這就是市長的心情，每天都跟時間賽跑。