國民黨高雄巿議員黃紹庭上周五質詢，巿長陳其邁手中就拿著黃紹庭的質詢稿。（翻攝照片）

國民黨高雄巿議員黃紹庭20日質詢時，質詢稿竟外洩，在議事廳被巿長陳其邁拿在手上翻閱，黃紹庭23日表示，當下非常驚訝與震驚。巿府回應不是「偷考題、作弊」，他認為不要模糊焦點，重點是他事先從沒提供給任何人。

黃紹庭說，上周五他11點質詢，質詢結束後就有人私下跑來告訴他，質詢的時候，陳其邁手上就拿著他的質詢稿在那邊閱讀，他才知道，原來陳其邁從頭到尾都知道他要問什麼，他手上就有完整質詢稿，當場非常驚訝、震驚，甚至心中的感受很不好。

黃紹庭說，巿府回應這不是偷考題，他覺得，是不是「偷」，在於當事人有沒有主動提供給市府，所以他要請市政府、請陳其邁，不要糢糊焦點，也不要避重就輕，是不是「偷」，在於他本人有沒有主動把這一份質詢稿提供給市府或議會或任何媒體。

他說，他的這份資詢稿是在質詢前5分鐘，才放到議會播放室保密區的電腦裡面，根據他的了解，在他放進去之後沒多久，陳其邁手上就拿到了他這一份完整的質詢稿，讓他覺得非常納悶，為什麼他能夠拿到這一份？

上周質詢完得知陳其邁有這一份資料後，他也跑到議會播放室，也取得了一些相關證據，目前議會正在調查當中，現不方便揭露當時看到的情形。

針對祕書長楊明州說，這樣的制度其實是行之有年，黃紹庭表示，各個議員有各個議員的做法，但他要強調的是「議員有沒有主動提供給市政府？」。他本人的這份質詢稿並沒有主動提供給高雄市政府，這是巿長陳其邁必須要去調查、清楚，必須要有一個真相，才能夠讓大家信服。

黃紹庭說，議會就是監督市府、議會代表民意，要去跟行政單位做質詢，所以他希望巿長陳其邁能夠好好的調查，他也要再度強調，他沒有主動提供，這個才是重點跟焦點。

所以不要模糊焦點，這個不是所謂考試作弊，或者考題有沒有外洩，問題出在為什麼沒有提供，但是巿政府卻能夠拿得到，請市長陳其邁調查清楚，議會也在調查為什麼會外流，他也在等待議會的答案，相信很快就有一個結果。