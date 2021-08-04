國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，值得一提的是，現任黨主席江啟臣也低調拜訪議長邱奕勝，雙方互別苗頭意味濃，朱立倫坦言知情，僅表示：「這沒什麼！桃園是我的家，隨時歡迎他！」邱則當面勸江還年輕，「蹲下再躍起，可以跳更高！」

邱奕勝笑言，桃園4日很熱鬧，除了有前主席朱立倫、現任主席江啟臣、曾任國民黨代理主席的林榮德也來訪。

「江啟臣約得比較早！」邱奕勝說，江啟臣昨早透過黨部打電話約他見面，後來才知道朱立倫也要在同日到桃園，他不諱言，3日晚間黨團在宜蘭聚餐，路途遙遠朱立倫仍來拜票，應該要給予肯定，才會提到「桃園人挺桃園人」。

邱奕勝說，自己曾跟朱立倫一起打仗，有革命情感，又是桃園子弟，江啟臣則是後面共識才開始熟稔，透露有跟江提到，黨主席選舉目前看來是一場不對等之爭，朱回鍋選等於是沒有退路才「撩」下去，他也勸江還年輕，「有時候蹲下再躍起，反而可以跳更高！」

邱奕勝說，江啟臣也知悉桃園人為難之處，展現絕佳風度，還贈書給他，雙方面談約1小時

，氣氛融洽。邱奕勝說，他希望雙方都能以國民黨為重，這場黨主席選舉是團結開始、不是分裂開始，不能因選黨魁而分裂，選舉當然會有競爭，當要成為進步的力量。