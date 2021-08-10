朱立倫狠批蘇揆五倍券有夠天才 最好振興券是「新台幣」 13:222021/08/10 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫批蘇揆振興五倍券政策有夠天才。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院規劃發行振興五倍券刺激經濟，有意參選國民黨主席的前新北市長朱立倫，今（10）日南下高雄尋求藍營議會黨團支持，對行政院長蘇貞昌提出的振興五倍券，朱立倫毫不留情地批評，「民進黨實在有夠離譜、有夠天才」，朱說，「最好的振興券叫做新台幣」，不用花25億去浪費這筆錢，再去印、再去發，為何不直接把新台幣發給大家，這25億為何要再去印，蘇院長你可不可以稍微想一想。 朱立倫拜會高市議會 綠舉牌嗆「別消費高雄人傷痛」 5倍券民進黨內有雜音 陳亭妃認了：基層陳情很多 #蘇貞昌 #新台幣 #五倍券 #朱立倫 #振興券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫南下高雄尋支持 宣示為藍營找出2024最強候選人 14:052021/08/10 政治 民進黨狂打臉13年前的蔡英文 網一句話酸爆蔡政府 10:022021/08/10 政治 朱立倫批高雄天坑不斷 籲陳其邁勿甩鍋給前朝 13:402021/08/10 政治 藍委稱政務官薪水領五倍券 民進黨團：無厘頭主張 11:312021/08/10 政治 執政黨也「逆貞昌」反振興券 民眾黨籲排富發現金 10:292021/08/10 政治 陸學者：中俄聯合軍演是多領域全方位合作 09:582021/08/10 兩岸 910萬人打疫苗遭指大內宣 蘇貞昌：全民踴躍打疫苗才穩住疫情 08:592021/08/10 政治 朱立倫提3政見 黨中央：早就在做 04:102021/08/10 政治要聞 普發1萬元現金紓困 快速又有效 04:102021/08/10 地方新聞 5倍券到底好在哪裡？ 蘇貞昌「給答案」 11:172021/08/10 政治 蘇貞昌堅稱5倍券等於現金 黃暐瀚：到底哪根腦筋轉不過來 12:582021/08/10 政治 政治熱門新聞 民進黨狂打臉13年前的蔡英文 網一句話酸爆蔡政府 - 政治 續推5倍券 林士峰翻鐵證反問蔡政府一句話 - 政治 頭條揭密》陸南海演習陣式擺開 出動史上最強艦隊與美英抗衡 - 政治 台美海巡史上首度在東部外海秘密操演 我派最大嘉義艦參與 - 政治 高雄天坑讓2022市長人選浮現 市議員揭一特質團結藍軍 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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