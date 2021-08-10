行政院規劃發行振興五倍券刺激經濟，有意參選國民黨主席的前新北市長朱立倫，今（10）日南下高雄尋求藍營議會黨團支持，對行政院長蘇貞昌提出的振興五倍券，朱立倫毫不留情地批評，「民進黨實在有夠離譜、有夠天才」，朱說，「最好的振興券叫做新台幣」，不用花25億去浪費這筆錢，再去印、再去發，為何不直接把新台幣發給大家，這25億為何要再去印，蘇院長你可不可以稍微想一想。