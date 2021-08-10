日前台電大潭電廠進行進水口清淤疏濬工程，清淤工程影響漁民海上作業，亦未辦說明溝通，引發桃園市桃園區漁會不滿，桃園區漁會10日表示，12日上午將發動100多艘漁船出海向大潭電廠抗議。

桃園區漁會總幹事陳義成指出，近期大潭電廠發包辦理清淤疏濬作業，7月初清淤船開始將砂土運送至台北港並行經竹圍漁港沿岸，影響漁民海上作業，過程中卻未有任何工程說明、戒護船筏派遣及辦理相關回饋事宜，桃園區漁會10日指出，12日上午將發動100多艘漁船出海向大潭電廠抗議，盼不要漠視漁民權益。

陳義成進一步指出，自2006年大潭電廠複循環一號機完工商轉，進出水口的運作就已經造成本區仔魚、魚卵及魚體撞擊的經濟損失，且日前市府已委託海洋大學進行生態調查並確認當地生態確有因相關工程而造成傷害，雖7月已向該電廠發函，但大潭電廠至今仍置之不理，強調該工程對漁民確有影響但被漠視。

此外，陳義成表示，16日開始將開放3海浬以內使用流刺網捕撈作業，清淤船的作業將會嚴重影響捕撈，台電核火發電工程處北部施工處則回應，大潭電廠進水口清淤工程工作船出入境是在中壢漁會範圍，行經竹圍漁港時已在3海浬以外，無關桃園區漁會漁業權，更強調運泥船行經範圍是可供檢視，但陳義成回應，實際現場觀察運泥船行經路線與岸邊僅距離500公尺，明顯影響桃園區漁會漁業權。

對於12日的魚船抗爭，台電核火發電工程處北部施工處則表示，漁會有漁會的訴求，但希望透過理性和平的方式持續與漁會進行協商保持溝通，強調，如對工程有疑慮，施工處都可以提供說明，並非置之不理。