後龍鎮朱秋隆每年端午都會包肉粽送弱勢，至今年已經是第6年了。（謝明俊攝）

現年高壽已8旬，朱秋隆的老奶媽也加入包愛心粽行列。（謝明俊攝）

朱秋隆及後龍鎮代會主席花麗卿16日一起感謝社區婆婆媽媽合力包愛心粽。（謝明俊攝）

水尾里長梁清文（右）擔綱與其它4里包出1 萬顆愛心肉粽。（謝明俊攝）

後龍鎮每年舉辦愛心肉粽送弱勢。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮長朱秋隆就任後，連續5年的端午節都會發動鎮內包粽子高手婆婆媽媽們，合力包出好吃的愛心粽送給鎮內弱勢老幼，今年因遇到疫情延遲這項活動。在疫情稍緩下，朱秋隆委請水尾里等5個里、50多名包粽高手，以2天時間包出1萬顆美味肉粽分送出去，讓愛心傳達到全鎮各社區。

後龍鎮長朱秋隆為了配合重要年節，關懷全鎮弱勢老幼住民，特別向台電核能火力發電工程處中部施工處爭取經費補助，從2017年起的端午節，動員全鎮包粽高手的婆婆媽媽及志工，合力包出好吃的愛心肉粽，分送給鎮內弱勢家庭、獨居孤老、低收及中低收入戶及受扶助兒童少年，每年贈送的肉粽數量逐年遞增，讓鎮內弱勢住民們都能感受到外界關懷。

後龍鎮公所今年的包肉粽活動，原本規畫依例在端午節前舉辦，但卻遇疫情升高喊停，近日疫情逐漸緩解下，朱秋隆動員水尾里、海埔里、大庄里、埔頂里及豐富里等5個里，50多名婆婆媽媽及志工，齊聚水尾活動中心，以2天時間包出1萬顆肉粽。

包粽高手們從15日就開始備料、炒料及清洗粽葉等工作，16日凌晨2時開始蒸糯米，包粽，總共用掉9百斤糯米、3百斤的豬肉，包括現年高壽已8旬朱秋隆幼年的奶媽，都主動加入包肉粽行列，包出肉粽堆成如肉粽山一般，非常壯觀。肉粽包妥，立即由各里里長一一領回分送至社區弱勢老幼享用。

今年包愛心粽選定水尾里活動中心舉行，疫情提升3級期間，水尾里及埔頂里關懷社區長輩孤老行動並未停止，改用專人送餐到府，2個里共有百餘位長輩需要送餐服務，每天都動用10餘位志工協助送餐，疫情降級後，水尾里長梁清文聯合其它4個里共同來包愛心粽，熱心公益不落人後。