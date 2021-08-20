受疫情影響，高雄市各級學校持續停課改採遠距教學，為彌補弱勢學生科技資源不足，市府快易通專車駛入偏鄉，並在台積電基金會的鼎力相助下，提供200台筆電與行動AP(行動無線基地台)，讓弱勢孩子居家學習不斷線。

從器材配送、設備安裝到系統維修的一條龍服務，讓師生線上授課不再傷腦筋。 （圖片提供/高雄市政府教育局）

支援偏鄉學習不斷線

全國防疫警戒升級，各級學校從傳統授課改為線上教學，支援偏鄉與弱勢學生家庭的器材設備與網路環境，讓無論城鄉都能有良好的遠距學習環境，成為市府刻不容緩的任務。

高雄市政府教育局推出全臺首創的「創新教學快易通」平台，率先購置1萬1000台行動載具及創新教學設備，供市內國中小教師借用。學校只要提出申請，「快易通彩繪專車」就會親自到校收送平板與無線上網裝置，由專人進行軟硬體設定。後續維運中心也遠端提供系統維修、APP派送、帳號重置，處理現場教學時遇到的疑難雜症，運送到維修一條龍，給予遠距教學師生們強大的技術支援。

維運中心專人來到偏鄉學童家中，安裝並設定軟硬體遠距教學裝置。（圖片提供/高雄市政府教育局）

疫情雖嚴峻 送愛無距離

「創新教學快易通」平台上線以來受到師生與家長肯定，迄今已送出至少5000台以上行動載具與門號、分享器。隨著三級警戒延長，台積電慈善基金會為支持遠距教學，與平台合作，再捐贈200台再生筆電與4G AP上網設備，協助偏鄉弱勢的學子們系統升級，在安心順暢的環境中線上學習。

此次獲得第一批筆電的學校計有小林國小、旗山國小、荖濃國小、甲仙國小、阿蓮國小、壽山國中等16校，共200位學生受惠。高雄市教育局長謝文斌表示，台積電慈善基金會張淑芬董事長在疫情嚴峻期間關心弱勢學生的學習，主動捐贈再生筆電與4G AP，教育局團隊也以最快速度盤點與媒合，將設備即時送達到學生的手裡，讓台積電的善意能幫助更多學子。

創新教學快易通專車把再生筆電與上網設備運送到各學校。（圖片提供/高雄市政府教育局）

教育局副局長陳佩汝說：「當學習型態改變，學生無法回到學校實體上課後，我們關心的除了學生的學習之外，更重要的是在家裡的支持系統能不能維持運作。」平台完整的硬體與技術支援，讓師生在家中也能跨越設備差異，專注在學習上，而藉由台積電基金會的拋磚引玉，儘管疫情對教育造成影響，學生仍然能夠以零時差無距離的創新遠距教學，讓學習生活更豐富多彩。

本文作者:Kyu