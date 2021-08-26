有線電視業者大豐電今日召開法說會，董事長張銘志表示，電視依然是影音收視的主要場域，連結家戶最後一哩路及電視的入口仍由有線業者掌握，大豐也會與電信業者加大合作力度，將有線電視綿密堅實的網路設備發揮極大化的效能，對應5G時代下的數位匯流趨勢。

疫情的變化持續推升遠距的工作及學習需求，帶動大豐電近期寬頻申裝量強勁成長，截至8月寬頻戶數已逼近 12萬戶，提前達成全年寬頻用戶淨增加目標，在今年5-6月間疫情嚴峻時，月均申裝量較去年月均大幅成長32％。此外，用戶對於大頻寬(＞120M)申裝踴躍，申裝占比為月均86％，且持續增長中。

張銘志透露，去年起即著手評估及測試10 GPON設備與現有GPON架構並行之工程技術，預為因應5G時代的商用及家用網路發展需求，同時提前部署重大設備，以避免供貨受到斷鍊影響。同時與亞太電信合作、與TBC合作，未來會持續積極導入更多元OTT內容及加值服務，增加用戶黏著度。

張銘志表示，隨著數位匯流及物聯網時代的來臨，大豐及早洞見市場發展趨勢，面對如行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容及大頻寬的需求等挑戰，將有線電視轉型為提供數位化加值服務的平台，因應有線電視戶數持續微幅流失。