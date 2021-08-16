雲林縣沿海文蛤遲發性災損，收成不到3成損失慘重。（張朝欣攝）

雲林縣8月豪大雨後文蛤災情陸續浮現，台西鄉文蛤養殖達上千公頃，此次受損情況相當嚴重，漁民強調今年初缺水又炎熱，文蛤已有1波受損，沒想到本月初又連續強降雨，文蛤2度受損，收成不到3成，很多文蛤池甚至全軍覆沒，由於貨源大減，傳統菜市場文蛤已漲至每台斤100元以上。

雲林縣台西鄉是台灣主要文蛤養殖地區，產量約占全台6成，這幾年因天氣因素與養殖環境影響，收成僅約5成左右，今年面對旱澇交替，收成更是往下探底，只有3成甚至更少，漁民這幾天忙著打撈暴斃的文蛤，一籃籃的文蛤都已腐敗，池邊四處可見廢棄文蛤殼。

「台西養殖權益促進會」常務監事黃淑鈴指出，8月的連續強降雨，讓文蛤池的池水鹽度劇烈轉變，此次的雨水來得又大又急，漁民根本來不及調節鹽度，只能眼睜睜看著文蛤池水滿溢，面對遲發性災損的來臨。

黃淑鈴說，文蛤養殖1甲地成本約50萬元，這次豪大雨讓許多漁民的文蛤全軍覆沒，損失慘重，運氣好的還能撈到少數倖存的文蛤，但大多是小粒文蛤，1台斤僅能賣到80元，大粒文蛤要120元左右，預估市面上大粒文蛤會因缺貨而持續漲價。

市場攤販指出，大粒文蛤價格高，還不一定有貨，大多是供應給餐廳，建議消費者可改買赤嘴等其他貝類，偶爾也會有野生文蛤，但數量不多必需預訂，價格也不便宜。

雲林縣台西試驗場副研究員周昱翰表示，面對日益嚴重的極端氣候，漁電共生養殖文蛤是可考慮的新形態養殖方式，主要在於漁電共生的太陽能發電板上有集水溝，可將雨水排出文蛤池，減少鹽度的改變；發電板也可減少文蛤池日曬面積，避免水溫過高。