近日國民黨主席江啟臣屢遭質疑領導力不足，該黨的民調持續低迷，江啟臣下午在中常會說，根據TVBS最新民調顯示，國民黨的支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式，強調領導力是在黨最艱困的時候，願意勇敢承擔，暗批有意挑戰黨主席大位的前主席朱立倫意味濃厚。

宣布回鍋再戰黨主席的前主席朱立倫，昨天喊出未來努力目標，國民黨的支持與認同度，要在一年後超越民進黨，重拾領導力才能團結國民黨，顯然是劍指爭取連任的江啟臣。

江啟臣下午在中常會發表談話，引用中華民意研究協會委託TVBS民調中心的最新民調，指出民進黨的政黨支持度為21.8％，國民黨的政黨支持度則從6月19％，增加4.4％來到23.4％，正式超越民進黨，「國民黨支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式」。

江啟臣指出，對照去年5月，TVBS的民調數據顯示，當時民進黨的政黨支持度是29.7％，國民黨僅有12.2％，民進黨的支持度幾乎是國民黨的2.5倍。一路拼搏，不曾放棄，靠的不是單一個人的堅持，更是所有常委以及黨公職人員共同的努力。

江啟臣認為，「領導力」是展現在每一次的政治實踐；是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔；是展現在困難的時候以身作則，把頭低下，辛苦鍛鍊，然後勇敢走向戰場，奮力拚搏，跌倒了站起來，再跌倒再站起來，直到勝利為止。

江啟臣強調，國民黨永遠是我們的母親與資產，當國民黨氣虛時，我們必須選擇一起努力奮進、力挽狂瀾，才能夠期盼未來有機會可以共享榮耀。他說，國民黨正走在正確的道路上，逐步贏回多數民眾的肯定。

江啟臣指出，面對民進黨的倒行逆施，我們更要緊密一致，不應該讓黨內的民主程序，成為民進黨轉移焦點，分化我們的見縫插針，他接任黨主席這一年多來，見證中央黨務同仁、立院黨團、地方執政縣市、地方議會黨團及所有黨公職人員的付出，這些努力不應該因為黨務選舉就被低估忽視，甚至扭曲抹黑。