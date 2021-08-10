SK生物科學公司（SK Bioscience）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，第三期臨床試驗計畫今天獲韓國食品醫藥品安全處許可，目標在明年上半年正式推出。

韓聯社報導，SK生科開發的疫苗GBP510是注入利用基因重組技術製造COVID-19病毒的表面抗原蛋白質，誘導免疫反應的「重組疫苗」，食藥處考量韓國國內尚無許可重組疫苗潛力，GBP510第三期臨床試驗將採取與AZ 疫苗的比較性臨床試驗方式進行。

這次臨床試驗將在韓國國內、東南亞、東歐等多國同時進行，針對3990名18歲以上試驗對象，以4週間隔注射兩劑疫苗，其中3000名接種GBP510，990名接種AZ疫苗，比較兩者的中和抗體活性及血清陽轉率。

食藥處表示，GBP510雖仍在進行第二期臨床試驗，但在第一期臨床試驗中已充分證實安全性及免疫效果，因此許可進行第三期臨床試驗。

針對年滿19歲以上的80名健康成人進行的第一期臨床試驗的中間分析結果顯示，所有接種者體內都生成中和抗體，且抗體數值比痊癒者高出5倍以上；在安全性方面，接種GBP510後常見副作用為疲勞、肌肉痠痛等，並未發現其他特別症狀。

SK生科規劃今年內將利用與GBP510相同技術，針對變種病毒開發疫苗，並投入臨床試驗。（編輯：黃自強）1100810