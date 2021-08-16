食藥署今天核發26萬劑高端疫苗封緘證明書，讓指揮中心現在共有61.4萬劑高端疫苗可放入第六輪公費疫苗預約平台進行使用。衛福部長陳時中表示，高端疫苗今起開放預約後，已有24萬人完成預約，約佔整體符合資格60萬名對象的40％，同時將高端定位為年輕族群疫苗，確定可下放施打年齡至36歲，「希望能讓更多年輕人打到」。

食藥署今天放行四批高端疫苗，總數為26萬1766劑，若加上8月2日、4日通過的五批疫苗，目前共有61萬4204劑高端可供使用。陳時中表示，60萬劑只是當初專家推估能至少擁有的數量，若接下來的檢驗一切順利，近期不排除還會再增加更多劑量，「希望盡量在這一波，可讓更多年輕人打到（高端）」。

今天上午10點一到，預約接種高端疫苗的民眾一度癱瘓預約平台，指揮中心發言人莊人祥表示，2分鐘內就有4.2萬人湧入登記，由於預約高端疫苗的瞬間流量比較大，因此平台啟動流量管制，但後來都恢復正常，截至下午1點時，已有24萬人完成預約，相信未來不會有太大問題。

至於總統蔡英文已表示要打高端疫苗，陳時中說，總統在這次施打疫苗也是跟一般民眾一樣，都要先上網做意願登記，今早已有40％的人完成預約，我不知道總統來預約了沒？但如果有預約成功，當然國安團隊會做最適當的接種安排。