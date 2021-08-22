蔡英文總統將在23日接種國產高端疫苗，而當天適逢「八二三砲戰紀念日」，對此，國民黨立院黨團痛批，蔡英文要用沒有國際認證、未做三期試驗的疫苗守護台灣，還讓國軍淪為白老鼠，這就是蔡政府紀念823的方式嗎？

國民黨表示，明天是823砲戰63周年，没有看到總統到金門主持紀念活動呼籲兩岸和平，這五年多來只看到，不斷的挑釁兩岸關係，讓台海成為國際關注戰爭潛在熱區。

國民黨指出，財政部海關統計今年第1季對大陸與香港成長最強勁，年增24.6％，創單季歷史新高。對大陸出口依賴從去年的43.8％，拉高達到44.3％。

國民黨表示，近日傳出行政院下令新兵入伍必須施打疫苗，而陳時中說「不會強迫，但有什麼疫苗就打什麼，但選擇疫苗廠牌到貨慢，就比較慢打」，變相要求新兵打高端。

國民黨認為，為了要把高端強銷出去，連沒有預約高端疫苗的民眾也會收到預約簡訊，中華郵政以勞安通報提醒員工去登記高端，更早在六月時要求工業區本勞及外勞提前造冊準備打國產疫苗。

國民黨質疑，如果高端疫苗的真的那麼棒，需要勞師動眾各部會出盡怪招、奧步？還需要開放第三波登記填滿高端的施打人數嗎？

國民黨強調，防疫視同作戰，63年前國軍戰士及金門鄉親用血和淚守住台灣、守住金門，明天蔡英文要用没有國際認證、未做三期試驗的疫苗「守護台灣」？要讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，這就是蔡政府「紀念823砲戰 63周年」的方式嗎？