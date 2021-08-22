國產高端疫苗61.4萬劑將於明天(23日)開打，凡是20歲以上民眾都可登記，目前已有59.9萬人預約施打。根據衛福部疾管署的資料，接種高端後最常見副作用為注射部位疼痛，比率約71.2%，提醒若接種部位發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應3種狀況，要儘速就醫，至於接種高端還可能有哪些副作用、接種之前要注意什麼？《中時新聞網》整理了相關問與答，供民眾參考。

●接種高端之前，要注意什麼？

1.發燒或正患有急性中重度疾病者，等病情穩定後再接種。

2.高端疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎使用了兩劑不同COVID-19疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

3.不得與其他疫苗同時接種。COVID-19疫苗與其他疫苗的接種間隔建議至少14天。如小於上述間隔，也無需再補接種。

4.免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。

5.目前缺乏孕婦接種COVID-19疫苗的臨床試驗及安全性資料，同時臨床觀察性研究顯示，孕婦感染新冠病毒，可能較一般人容易併發重症。孕婦若為COVID-19之高職業暴露風險者，或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗的效益與風險後，評估是否接種。

6.若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象，如醫事人員，應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。

●接種禁忌

高端新冠肺炎疫苗是含新冠病毒SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史者不能接種。

●接種高端常見副作用、可能發生的反應有哪些？

接種高端後常見副作用是注射部位疼痛、壓痛，頻率約71.2%，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位，其次是痠痛、全身無力達36%、肌肉痛27.6%、頭痛22.2%、腹瀉15.1%、注射部位腫脹或硬結10.5%、噁心或嘔吐7.7%、注射部位泛紅4.9%、發燒0.7%。常見的不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內緩解或消失。

而疫苗接種後不常見的不良反應，有接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸，發生率介於千分之一至百分之一。罕見不良反應為顏面神經麻痺、眼壓過高，發生率小於千分之一。

在安全性追蹤期間，高端新冠肺炎疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生此不良反應。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

●接種高端後，要注意什麼？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

●高端安全性及保護效果？

高端不含可複製之新冠病毒SARS-CoV-2顆粒，不會因為接種本疫苗而罹患COVID-19，另依據本疫苗臨床試驗結果，顯示安全性良好。以及臨床試驗結果分析，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對也符於保護力標準。

●高端接種劑量及間隔？

根據衛福部疾管署高端疫苗簡介，接種劑量為0.5ml。接種劑次為2劑，間隔28天。