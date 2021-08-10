美國和南韓10日啟動為期四天的危機管理參謀訓練（CMST），意味兩軍已進入下半年聯合軍演模式，朝鮮領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正10日發表講話譴責美韓聯合軍演。南韓統一部表示，朝鮮當天下午5時未接聽韓方經由聯絡辦公室撥打的例行電話，韓方將密切關注相關情況。分析認為，朝鮮欲藉此表達對美韓軍演的不滿。

金與正當天通過朝中社譴責美韓軍方執意啟動使地區局勢升級的聯合軍事演習，痛批南韓背信棄義，美國「才是破壞區域和平穩定的罪魁禍首」，而美韓舉行聯合軍演將自取滅亡，勢必要付出代價。她強調，聯合軍演是美國對朝敵對政策最突出的表現，而美韓不顧朝方屢次發出的警告舉行戰爭演習，必將面臨更嚴峻的安全威脅。

金與正說，無論此次演習的規模和形式如何，都是一場戰爭的預演，為的是以朝鮮為目標，進行先發制人的戰爭準備；朝方將盡快加強國家防衞力量及打擊能力，以使其能夠及時應對任何軍事行動。坊間人士認為，朝鮮或以發射潛射彈道飛彈（SLBM）等形式挑釁，但截至目前尚未發現異常動向。

南韓一位軍方人士透露，當天下午4時起無法與朝方經由東海和西海地區的軍事通信線路進行任何例行通話。南北韓7月27日重啟中斷約一年的官方聯絡管道，僅恢復14天又告中斷。

韓聯社報導，韓美兩國當天啟動為期四天、預演性質的危機管理參謀訓練（CMST），並將於8月16日至26日舉行下半年聯合指揮所演習（21-2 CCPT）規模或較3月時上半年聯合演習縮小。按慣例，美韓將在公布演習當天，透過電話熱線通知北韓。