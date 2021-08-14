由於美國莫德納一再延遲新冠疫苗交貨時間，南韓政府決定派出4名官員組成的代表團，直搗莫德納在美國麻州總部摧貨。代表團在美國時間13日下午會晤莫德納公司高層，雙方結束會談後，代表團透露，莫德納公司針對疫苗無法正常供貨一事致歉，目前正在研議如何讓疫苗供給維持穩定，會盡一切努力提早供貨。至於雙方詳細會談內容，待代表團返回韓國後再正式對外宣布。

根據韓聯社14日報導，首爾當局向莫德納公司訂購了4千萬劑疫苗，預計年底前分批交貨，但莫德納公司不僅把7月的供貨量延遲到8月，甚至通知韓國政府，原本8月要供給850萬劑，又有一半必須延遲到貨。目前南韓拿到莫德納的數量，只是原訂單的6％。由於疫苗不足，政府決定自16日起暫將莫德納兩劑疫苗的接種間隔拉長到6周。

對於莫德納疫苗具體供貨日程，韓國代表團團長姜都泰表示，已要求莫德納儘量提前供貨，並強調這次會談具有建設性，有利雙方增進彼此理解。代表團15日返國後，將公布具體磋商結果。

此外，美國駐韓國大使館14日表示，將加碼提供韓國40萬劑嬌生疫苗，預計15日運抵韓國仁川國際機場。