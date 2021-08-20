精神科醫師潘建志昨在臉書上指出，高端釋出的臨床實驗論文中，中和抗體都是打完第二劑的數字，可施打第一劑生抗體，論文完全沒提到，但第一劑是否會產生中和抗體非常重要，因為現在拚的就是第一劑覆蓋率，竟引來網軍出征。對此，國民黨台北市議員王鴻薇怒轟，網軍出征，代表只想掩埋真相，並點名衛福部長陳時中，不要心虛，誠實回答問題。

王鴻薇昨（19日）在臉書發文表示，高端疫苗下周即將開打，醫師潘建志在臉書質疑高端第一劑中和抗體效價多少？竟然引來網軍出征，質疑潘建志。然而疫苗終究是打到身體裡，外界不能詢問嗎？陳時中面對問題更是閃躲問題，竟說高端就是設計打兩劑，請問AZ，莫德納不也是設計打兩劑，為何外界可以找到他們的第一劑GMT資料，高端就不行。

根據一份整理高端疫苗審查報告，王鴻薇指出，在第2．4章節「免疫反應的討論」寫出「在施打第一劑高端疫苗後未能引發明顯的中和抗體反應，GMT值為1倍」GMT1倍代表打完第一劑高端疫苗後的中和抗體陽轉率極低，所以報告還寫「結論是，施打第一劑高端疫苗後的啟動效應是是極具爭議性的」。報告並寫，AZ施打第一劑後至第二劑前，GMT值能達到5至47倍，莫德納能達到10至69倍。

高端審查報告。（圖片摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇直言，陳時中為何信誓旦旦一定要在28天讓高端打第二劑，陳和食藥署應該心知肚明，打完第一劑後的高端疫苗，中和抗體反應是極低的，所以必須及時補打第二劑。這樣的資訊到底為何不能公開，至少選擇高端疫苗的民眾，必須特別注意即使打完一劑高端，產生中和抗應反應極低，一定要在28天把高端打好打滿。

對於高端疫苗的中和抗體，陳時中19日直接表明「我不知道」，表示只關心完整打完兩劑後的保護力有多少，剩下就交給相關單位研究。陳時中也補充，高端將會保持原先計畫，28天後接種第二劑，因為目前沒有研究指出他可以拉長間隔，AZ、莫德納則是因為有相關研究佐證。