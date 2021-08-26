《盧秀芳辣晚報》

副總統賴清德先前表態想打聯亞疫苗，卻因聯亞疫苗未通過EUA。賴清德將循總統蔡英文模式，預計在27日上午7時30分，前往「台大醫學院體育館」施打高端疫苗。前駐紐西蘭代表、資深外交官介文汲酸說，賴清德要去施打高端，質疑這是一種「囚犯的困境」。

針對賴清德要去施打高端疫苗，介文汲26日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目酸說，總統蔡英文應該在想，自己都打了，賴清德也必須打，這就是「囚犯的困境」。照常理來講，總統、副總統應該分開來施打疫苗，因要顧及整個政府運作，所以從這些事，就會發覺他們完全沒有科學的頭腦，質疑他們在處理任何事都是這樣。

介文汲接著表示，用民進黨政府這種情感性的方式處理問題，就沒有科學了，而這個政府在做決定時，所有科學的思維、科學的決策已經丟到一邊，而是不斷用民粹、煽情，還有情緒化。

介文汲認為，如果蔡政府不要為高端如此賣命，當時台灣東洋董事長林全可能已買了3千萬劑的疫苗、3億劑AZ可能也買了，現在台灣民眾就會感激說，民進黨政府做得不錯。也不會搞到現在變成「疫苗乞丐」，如果台灣有了3億劑疫苗，現在不就可以天天做疫苗外交了。