《美聯社》12日報導，隨著中國大陸召回其駐立陶宛大使並驅逐該國駐北京代表，象徵北京正卯足勁孤立民主自治島嶼；不過，儘管大陸收緊其外交鎖鏈，台灣海巡署官員11日仍與美國海岸防衛隊官員舉行視訊會議，商討如何加強海洋資源保護，以及人員訓練與交流等兩大合作。

報導指出，儘管北京不斷在國際上施壓，試圖逼迫台灣接受自己為大陸的一個省份，但台灣海巡官員還是與美方官員舉行線上會議。美國在臺協會(AIT)在聲明中證實，雙方在會議上商討如何改進海上聯合搜索及救難、災難救濟與海上環境任務。

除此之外，雙方也溝通如何持續人員教育與交流。未來台灣與美國將致力於保護海洋資源，減少非法、未報告與不受規範的捕撈活動，並共同參與聯合海上搜索及救難、海洋環境演習等等。美國支持台灣對全球關注議題展開有意義的參與和貢獻。

我國外交部也證實，自台灣與美國於3月25日簽署台美設立海巡工作小組備忘錄後，11日已召開首次台美海巡工作小組視訊會議。雙方針對海上執法、打擊非法與未報告、不受規範的漁業活動，以及聯合海上搜救等議題展開討論。

外交部還表示，未來兩國將定期召開會議，強化雙邊回應區域海事挑戰的能力。台灣也會和美國等理念相近國家，持續展開海上合作，並捍衛自由、開放與有規則的國際海事秩序。

對此，大陸國台辦則警告，「民進黨政府與外部勢力勾結、挑釁玩火，必將自食惡果」。大陸國台辦發言人馬曉光強調，大陸方面堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來與軍事聯繫。

報導分析，北京近年來加強對台灣外交、經濟與軍事壓力，但台灣的絕大多數民眾仍拒絕兩岸政治統一。自2016年蔡英文總統當選以來，大陸持續長期的阻止台灣參與聯合國與其他國際組織，甚至更將此一壓力提升。蔡英文於2020年再度以壓倒性票數勝選。

儘管美國堅持三公報等原則，只和台灣維持非官方往來；但華府為台灣主要武器供應者與最親密的政治盟友。在台美展開海巡會議之前，美方則以7.5億美元的價格，向台灣出售40門M109A6自走砲。

報導分析，隨著與大陸的關係不斷惡化，美國前總統川普加強與台灣關係，而這一立場為拜登所繼承。甚至，大陸在於華府關係戲劇化下滑之際，北京強硬的外交政策讓其與多個西方民主國家產生分歧，加拿大與澳洲是最好的例子。

包括加拿大、澳洲、菲律賓等國，質疑北京在人權、新冠病毒起源與南海等的作為；而北京則限制澳洲小麥、葡萄酒與其他產品的進口，以為報復。美國也提醒國民，美國旅客在大陸恐面臨「任意拘留的風險」。