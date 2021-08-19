40名熱心潛友下水，從海中清出212公斤的浮球（北觀處提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆和平島公園業者今年在海中發現小丑魚產卵，難得使用錄影設備全程記錄，但也觀察到牠們的生活環境伴隨許多垃圾，近日40名熱心潛友下水，清出212公斤的浮球、保麗龍、寶特瓶等海洋廢棄物。

基隆和平島與台船基隆廠之間的海灣，受到洋流影響，有不少廢棄物沉積在海中，不易清除，國立臺灣海洋大學、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、和平島公園等單位及民間團體，一同響應淨海活動，號召近40名熱心潛友下水清整，並進行教育宣導。

計畫主持人、海大體育教育組教授曹校章表示，去年下海清整時，許多潛友發現海洋廢棄物問題比想像中更嚴峻，因此，今年繼續舉辦淨海活動，這次在和平島清出212公斤海洋廢棄物，包括，浮球、保麗龍、寶特瓶等垃圾，他說，雖然受疫情影響，有部分場次被取消，仍感謝有民眾願意一同參與，相信只要有人還在意，有一天能還給海洋乾淨的空間。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處指出，海洋廢棄物就像是長在海洋中的癌細胞，已經擴散到全世界，無一倖免，只能靠著民眾在生活當中減少使用一次性用品，並將垃圾倒放在正確的處理管道，才能有效減少海廢。

和平島公園說，這幾年一直有業者長期關注周邊海洋狀況，今年度還在海中發現小丑魚產卵過程，並難得使用攝影器材全程記錄下來，可以看到小丑魚爸媽如何照顧魚卵的畫面，相當溫馨，這次下海撿垃圾，才知道這些海洋生物包括今年出生的小丑魚都逃不過跟垃圾一起生活的命運，希望民眾可以多使用環保餐具，愛護海洋，和平島園區也設有Zero Waste零浪費專區，實踐零浪費。