海巡署近日攔查一艘漁船，赫然發現上頭裝載了154隻品種貓，試圖走私入台，總價值約1千萬，消息曝光後，有許多動保團體、公眾人物為貓咪求情，但因法令歸定，動植物防疫檢疫局高雄分局昨(8/21)僅能依法將154隻走私貓人道安樂死，引發外界兩極化爭論。

海巡署日前接獲線報，19日在安平外海攔下某漁船，登船盤查後發現船體內藏有62個貓籠，但卻塞了高達154隻品種貓咪，這批貓咪當場被押回高雄一港口，交給動植物防疫檢疫局高雄分局安置，雖有動保團體出面呼籲讓貓咪走檢疫程序，但一來這批貓咪是走私物，並為防範發生人畜共通疾病，相關單位能體諒動保團體及愛護動物人士的痛心，但此案仍須依法處理。

對於此事，「鄉民女神」也在臉書發文，表示雖然貓咪們被安樂死是遵照法規行事，但坦言真的很難讓人接受，怒罵：「更必須被安樂死的應該是走私的人吧！」詛咒這些走私垃圾王八蛋「病痛纏身一輩子」，po文很快引發議論。

潔哥痛心疾首的發文一出，除支持她想法的人之外，竟出現到她版面，批評她不懂相關法規，面對混亂場面，潔哥又更新文章，表示，「我認真覺得連這種文都要出征的人是多腦殘，我第一句不就說『雖然是法規，但很難讓人接受』，不就代表”於法”知道這合理，但”於情”很讓人覺得難受」，直呼不懂為何有人連文章看不懂，「腦到底有沒有在用？？？」。